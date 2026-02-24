Prima pagină » Știri externe » Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri

Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump.
Pachet anti-sărăcie: până la 1.000 de lei pentru 2,8 milioane de pensionari și sprijin suplimentar pentru copiii vulnerabili
Pachet anti-sărăcie: până la 1.000 de lei pentru 2,8 milioane de pensionari și sprijin suplimentar pentru copiii vulnerabili
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită
Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită
Autoritățile ruse organizează un campionat de drone pentru copii în Luhanskul ocupat
Autoritățile ruse organizează un campionat de drone pentru copii în Luhanskul ocupat
Mexic. Unul dintre cei mai căutați criminali din lume, Nemesio Oseguera „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară. Proteste în toată țara
Mexic. Unul dintre cei mai căutați criminali din lume, Nemesio Oseguera „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară. Proteste în toată țara
Petru Mazilu
24 feb. 2026, 09:00, Politic

Secretarul de război Pete Hegseth a confirmat faptul că subordonații săi de la Pentagon lucrează la declasificarea informațiilor despre extratereștri.

„Bineînțeles, avem oameni care lucrează chiar acum, nu vreau să promit (un termen limită n.r.), nu știu cât va dura, căutăm informații, vor fi mai multe care vor apărea pe parcurs”, le-a spus Pete Hegseth jurnaliștilor.

Hegseth a fost întrebat dacă el crede în existența extratereștrilor.

„Vom vedea”, a răspuns secretarul de război.

Recent, președintele american Donald Trump a cerut Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.

„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”, a anunțat Trump pe Truth Social.

Trump și Obama despre extratereștri

Declarațiile lui Trump vin după ce fostul președinte Barack Obama a atras atenția în weekend, când a părut să confirme existența extratereștrilor într-un interviu cu gazda podcastului Brian Tyler Cohen.

„Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a spus Obama când a fost întrebat dacă extratereștrii sunt reali.

Fostul președinte a clarificat ulterior pe Instagram spunând că se referea la probabilitatea statistică ca viața să existe pe alte planete, având în vedere vastitatea universului.

„Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele ca extratereștrii să ne fi vizitat sunt mici, iar în timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi”, a scris el.

Când a fost întrebat despre aceste comentarii, Trump a declarat la bordul avionului Air Force One: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu. Pot să vă spun că a divulgat informații clasificate. Nu ar trebui să facă asta”.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor