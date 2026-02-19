Prima pagină » Știrile zilei » Controversata remarcă a lui Trump la adresa președintelui Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Dar asta nu înseamnă că te plac. Îmi plac femeile”

Donald Trump a deschis prima reuniune a Consiliului pentru Pace pentru Gaza cu un discurs presărat cu elogii la adresa liderilor prezenți, atrăgând atenția prin remarci neobișnuite făcute despre președintele Paraguayului, într-un summit la care au participat reprezentanți din aproape 40 de țări.
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
19 feb. 2026, 22:55, Știri externe

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a început discursul inaugural în cadrul Consiliului pentru Pace pentru Gaza, reunit pentru prima dată joi la Washington, prin elogierea liderilor și reprezentanților țărilor membre ale noii organizații care au venit în capitala americană la acest prim summit, notează 20minutos.

După ce l-a lăudat pe președintele Argentinei, Javier Milei, și pe premierul Ungariei, Viktor Orban, despre care a spus că îi susține pentru că îi sunt „simpatici” și că îi dorește succes liderului ungar la viitoarele alegeri, Trump a continuat cu aprecieri la adresa președintelui Paraguayului, Santiago Peña, ajungând chiar să comenteze aspectul fizic al acestuia.

„Mulțumesc, președinte Peña. Ce tânăr chipeș! Ce bine este să fii tânăr și arătos… Dar asta nu înseamnă că îmi place de tine. Adică nu că nu mi-ai plăcea, dar nu îmi plac bărbații tineri și frumoși. Femeile, da, însă pentru bărbați nu am același interes”, a explicat liderul american.

 

Peña a fost unul dintre șefii de stat prezenți la summitul Consiliului pentru Pace pentru Gaza, alături de lideri sau reprezentanți din Bahrain, Indonezia, Kosovo, Albania, Qatar, Kazahstan, Cambodgia, Vietnam, Uzbekistan sau Egipt. Aproximativ 40 de țări au participat la această primă reuniune, inclusiv ambasadori ai unor state implicate în organism, precum Indonezia, Arabia Saudită, Turcia, Maroc, Kuweit, Bulgaria, Belarus, El Salvador, Cambodgia, Armenia sau Pakistan, printre altele.

