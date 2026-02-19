Nicușor Dan: Rămân un susținător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA și Uniunea Europeană

Președintele Nicușor Dan a postat joi seara pe Facebook un mesaj după discursul rostit la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.

„Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri. În acest sens, România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezența ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuțiilor și negocierilor”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua de socializare.

Șeful statului afirmă că România este decisă să își intensifice relațiile cu aliații și partenerii săi strategici, tradiționali.

„Rămân un susținător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA și Uniunea Europeană pe baza unui dialog constant și deschis. Această abordare echilibrată este cea care aduce cele mai multe beneficii țării noastre, pentru care libertatea, democrația și statul de drept rămân coordonatele fundamentale”, a adăugat președintele.

În postarea publicată pe Facebook, Nicușor Dan a menționat și cum poate ajuta România la rezolvarea crizei umanitare din Gaza, aspecte pe care le-a arătat și în discursul susținut la reuniune.

El a spus că România poate crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești, că poate oferi expertiză în sistemele de intervenție în situații de urgență, că poate extinde programul destinat studenților palestinieni și că poate contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică.