Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”

Întrebat dacă atmosfera de la conferința de la München de la sfârșitul săptămânii trecute ar fi putut sugera necesitatea unei mai mari unități europene în deciziile de politică externă, Nicușor Dan a răspuns că trebuie privită imaginea de ansamblu.

„Nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință, o voință de a întrerupe parteneriatul transatlantic. Asta este ceea ce cred că contează”, a declarat Dan.

El a recunoscut că suntem „într-o perioadă de turbulențe geopolitice cu reacții, contrareacții”, dar a subliniat că relația transatlantică „nu poate decât să meargă înainte”.

„România are interesul și din perspectivă economică și mai ales din perspectivă de securitate ca această relație să fie cât mai puternică”, a adăugat Dan.

Consultări cu capitalele europene înainte de decizie

Referitor la întrebarea dacă a avut consultări cu capitale europene înainte de a lua decizia de a participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan a confirmat: „Bineînțeles, facem tot timpul asta”.

El a menționat că joia trecută a avut loc un consiliu european în care s-au întâlnit cu liderii celor 27 de țări. „Doamna Ministru de Externe tot timpul este în telefon cu toții ministrii de Externe ai țărilor europene”, a precizat Dan.

Tabloul reprezentării europene la Washington

Solicitat să comenteze cum arată reprezentarea Uniunii Europene la Washington – cu Ungaria care are poziții critice și disonante cu vocea comună europeană, și România în calitate de observator – Nicușor Dan a enumerat și alte țări participante.

„O să vedem până la sfârșit. Înțeleg că Grecia va participa, Italia va participa, vor participa de asemenea în calitate de observator. În Cipru, în Polonia, discuția nu s-a încheiat”, a spus el.

Dan a subliniat că „foarte important, Comisia Europeană însăși printr-un comisar” va fi prezentă.

Nivelul de reprezentare transmite un mesaj

Atunci când jurnalistul a remarcat că nivelul la care este reprezentată o țară transmite un mesaj, Nicușor Dan a recunoscut importanța acestui aspect.

„Au existat anumite, cum să le spun, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane”, a mărturisit președintele.

El a explicat scopul participării: „Față de tot acest context, cred că prezența României prin credențialele ei ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, și diplomatic, și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”.