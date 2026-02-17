Prima pagină » Politic » Nicușor Dan spune că are câte 5 nume pentru șefii SIE și SRI. Numirile „se vor întâmpla relativ curând”

Nicușor Dan spune că are câte 5 nume pentru șefii SIE și SRI. Numirile „se vor întâmpla relativ curând”

O listă lungă și o altă listă mai scurtă pentru conducerile SIE și SRI, iar pe lista scurtă sunt câte cinci nume, spune președintele României, Nicușor Dan, care este convins că cei pe care îi va propune pentru aceste poziții vor fi votați în Parlament.
17 feb. 2026, Politic

Deși este la nouă luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu a numit încă șefi la SRI și SIE. El spune, la Radio România Actualități, că aceasta este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului, iar dialogul a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente.

„Se va întâmpla relativ curând”, afirmă Dan.

Întrebat ce a discutat cu partidele despre șefii SIE și SRI, Dan a spus că discuția a fost „despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile”: „Evident că trebuie să… Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt poziții de responsabilitate”, a spus Dan.

Dan a confirmat că partidele și-ar dori să-și promoveze oamenii în aceste structuri, dar această dorință nu s-a manifestat în discuții, iar „tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații”, inclusiv variantele din staff-ul său.

Întrebat, apoi, dacă are în gând niște nume în momentul de față, Nicușor Dan a spus: „Evident, da. Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din pozițiile astea”, iar pe pe fiecare dintre listele scurte pentru SRI și SIE sunt cinci nume, dar între ele „este o ordine, o ierarhie”.

„În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că ea o să fie votată. Asta pot să spun. Bineînțeles că sunt oameni interesanți pe toate listele. (…) Evident mă voi consulta cu partidele”, a mai spus președintele.

