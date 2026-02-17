Nicușor Dan spune că are câte 5 nume pentru șefii SIE și SRI. Numirile „se vor întâmpla relativ curând”

Deși este la nouă luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu a numit încă șefi la SRI și SIE. El spune, la Radio România Actualități, că aceasta este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului, iar dialogul a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente.

„Se va întâmpla relativ curând”, afirmă Dan.

Întrebat ce a discutat cu partidele despre șefii SIE și SRI, Dan a spus că discuția a fost „despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile”: „Evident că trebuie să… Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt poziții de responsabilitate”, a spus Dan.

Dan a confirmat că partidele și-ar dori să-și promoveze oamenii în aceste structuri, dar această dorință nu s-a manifestat în discuții, iar „tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații”, inclusiv variantele din staff-ul său.

Întrebat, apoi, dacă are în gând niște nume în momentul de față, Nicușor Dan a spus: „Evident, da. Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din pozițiile astea”, iar pe pe fiecare dintre listele scurte pentru SRI și SIE sunt cinci nume, dar între ele „este o ordine, o ierarhie”.

„În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că ea o să fie votată. Asta pot să spun. Bineînțeles că sunt oameni interesanți pe toate listele. (…) Evident mă voi consulta cu partidele”, a mai spus președintele.