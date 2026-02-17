Negocierile de pace au început la Geneva. În fața clădirii se desfășoară o manifestație pro-Ucraina

Negocierile de pace trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia au început la Geneva, potrivit șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov. Acesta a făcut anunțul pe platforma X.

„Astăzi, începem o nouă rundă de negocieri în format trilateral – Ucraina, Statele Unite și Rusia. Mulțumim părții americane pentru implicarea și munca constantă în procesul de negocieri. Suntem recunoscători Elveției pentru organizarea întâlnirii și asigurarea condițiilor necesare pentru discuții”, a scris Rustem Umerov.

El a transmis că echipa ucraineană are un „mandat clar” și că „problemele de securitate și umanitare” se află pe ordinea de zi.

„Avem cadrul aprobat de președintele Ucrainei și un mandat clar. Problemele de securitate și umanitare sunt pe ordinea de zi. Lucrăm constructiv, concentrat și fără așteptări excesive. Sarcina noastră este să promovăm la maximum acele soluții care pot aduce o pace durabilă mai aproape”, a explicat negociatorul principal al Kievului.

În paralel, în fața clădirii în care au loc negocierile s-au adunat mai mulți protestatari, potrivit Sky News. Este vorba despre clădirea biroului ONU din Geneva. Participanții la demonstrație au steaguri ucrainene și pancarte cu mesaje pro-Ucraina.