Americanii pun presiune pe ucraineni pentru a face concesii. Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva

Americanii pun presiune din ce în ce mai mare pe ucraineni pentru a face concesii în vederea unui acord de pace. Informația este confirmată de surse de la Washington. Următoarele negocieri de pace la care vor participa rușii, ucrainenii și americanii vor fi săptămâna viitoare la Geneva.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta / Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 feb. 2026, 15:31, Politic

Negocierile de pace vor avea loc în Elveția începând de marți, au anunțat reprezentanții Kremlinului, potrivit Sky News. La următoarea rundă de negocieri vor participa Rusia, Ucraina și SUA. Discuțiile vor avea loc în orașul elvețian Geneva marțea și miercurea viitoare, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Informațiile vehiculate anterior sugerau că întâlnirea trilaterală urmă să fie luni și marți la Miami. Delegația rusă va fi condusă de consilierul Kremlinului, Vladimir Medinski, a declarat Peskov.

Medinski a condus delegațiile rusești și la discuțiile anterioare din 2022 și anul trecut. Ucrainenii l-au acuzat că în timpul discuțiilor a oferit lecții de istorie în loc să se angajeze în negocieri productive.

Consilierul prezidențial al lui Volodimir Zelenski, Dmitro Lițvin, a confirmat că discuțiile vor avea loc la Geneva.

În paralel, surse susțin că SUA presează Ucraina pentru a face mai multe concesii pentru un acord de pace. New York Times a relatat că Washingtonul a crescut presiunea asupra Ucraine deoarece Administrația Trump intenționează să pună capăt războiului până la începutul verii, înainte de alegerile intermediare din SUA.

Săptămâna trecută, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că americanii au dat Kievului și Moscovei un termen limită în iunie pentru a ajunge la un acord de pace.

Una dintre problemele cheie care rămâne nerezolvată între cele două țări este controlul regiunii Donbas. În prezent, regiunea este ocupată în mare parte de forțele Moscovei.

