Problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată. Zelenski: „Cerințele stricte impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat, vineri, într-o conversație cu jurnaliștii, că nu s-a convenit asupra unui compromis privind problema regiunii Donețk, din estul țării.

Liderul de la Kiev a subliniat faptul că Ucraina este dispusă să facă anumite concesii care să ducă la încheierea războiului, însă acestea nu trebuie să aibă vreo legătură cu „modificarea integrității teritoriale”, potrivit Kyiv Post.

„Până în prezent, nu am reușit să găsim un compromis în ceea ce privește problema teritorială, și anume în legătură cu o parte din estul Ucrainei. Vorbim despre regiunea Donețk din Ucraina. Considerăm că cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis. Este vorba despre o modificare a integrității teritoriale a Ucrainei. Și acesta este exact formatul pe care partea rusă l-a semnalat public. Am afirmat de multe ori că suntem dispuși să acceptăm compromisuri care să conducă la încetarea reală a războiului, dar care nu au nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat Zelenski, notează sursa citată.

Potrivit Ukrinform, președintele ucrainean a mai afirmat că în urma negocierilor desfășurate la Abu Dhabi, s-a convenit ca părțile să revină asupra acestor chestiuni la următoarea reuniune. În plus, Zelenski a mai punctat faptul că problemele teritoriale pot fi rezolvate numai la nivel de conducere.

„Am spus în repetate rânduri că astfel de probleme complexe vor fi rezolvate la nivel de conducere, și acest lucru este de înțeles, deoarece liderii sunt cei care au mandatul corespunzător”, a mai afirmat Zelenski, adăugând că problema centralei nucleare de la Zaporojie rămâne, de asemenea, pe lista problemelor încă nerezolvate.