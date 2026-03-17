Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”

Experții au prezentat factorii care influențează costurile asigurărilor și au oferit sfaturi despre cum să economisești bani atunci când îți rezervi asigurarea de călătorie în această vară.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mart. 2026, 00:55, Știri externe

Primele de asigurare de călătorie pot varia în funcție de mai mulți factori, printre care afecțiunile medicale preexistente, vârsta și destinația aleasă, potrivit Express.

Cu toate acestea, turiștii pot reduce costurile evitând să călătorească cu obiecte de valoare scumpe. Experții în turism au recomandat să „lăsați întotdeauna acasă obiectele de valoare scumpe, precum laptopurile, ceasurile și bijuteriile”.

Acest lucru se datorează faptului că „adăugarea unei protecții pentru obiectele de valoare, precum aparatele foto sau ceasurile și bijuteriile prețioase, va crește primele de asigurare”.

„Dacă trebuie să asigurați gadgeturi scumpe, cum ar fi aparatele foto, sau obiecte de valoare, cum ar fi ceasurile și bijuteriile, prima va fi mai mare, deoarece sunt implicate sume mai mari. Călătoria fără aceste obiecte poate contribui la reducerea costului poliței de asigurare de călătorie și înseamnă că riscul de a le pierde este mai mic”.

Afecțiunile medicale preexistente sunt la fel de importante, deoarece cresc probabilitatea de a avea nevoie de asistență medicală de urgență.

Experții au afirmat că este esențial să „declarați întotdeauna toate afecțiunile medicale preexistente pentru a vă asigura că polița este valabilă, în cazul în care trebuie să faceți o cerere de despăgubire”.

Durata călătoriei și destinația influențează, de asemenea, prețul asigurării, deoarece călătoriile mai lungi cresc probabilitatea ca călătorii să aibă nevoie de asistență medicală de urgență.

Acoperirea se dovedește mai accesibilă pentru țările considerate cu risc scăzut, precum Spania, în timp ce destinațiile cu risc ridicat, precum Sri Lanka, vor implica prime mai mari din cauza cheltuielilor de repatriere.

