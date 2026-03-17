Cea mai importantă demisie din Casa Albă ar putea dezvălui probleme mai mari legate de războiul din Iran

Cel mai înalt oficial pe antiterorism din comunitatea de informații a anunțat marți că pleacă din funcție din cauza războiului SUA și Israelului împotriva Iranului. Joe Kent este primul oficial de rang înalt care rupe rândurile și vorbește deschis față de ceea ce se întâmplă.

Kent: „Nu pot susține, în deplină conștiință, războiul în curs de desfășurare din Iran”

„După îndelungi reflecții, am decis să demisionez”, a scris Joe Kent, șeful Centrului Național Antiterorist, pe X, într-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump. „Nu pot susține, în deplină conștiință, războiul în curs de desfășurare din Iran.”

Kent a continuat: „Iranul nu a reprezentat nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american.”

Numai că Joe Kent a fost mereu un susținător ferm al lui Trump. A rămas la fel, de când a fost confirmat în funcția de director al NCTC în iulie.

Kent, lăudat și jignit de Trump

Însă de fapt demisia lui Kent scoate la iveală problemele din cadrul coaliției Trump, unde există două tabere. O parte din oficiali sunt sceptici față de intervențiile militare americane în străinătate iar alții cred în exercitarea puterii militare americane pentru a promova interesele Americii în întreaga lume.

Întrebat de demisia lui Kent, Trump a declarat: „Întotdeauna am crezut că este un tip de treabă, dar întotdeauna am crezut că este slab în ceea ce privește securitatea – foarte slab în ceea ce privește securitatea”.

Numai că acum treisprezece luni, Trump l-a lăudat pe Kent când l-a nominalizat să se alăture administrației. „Kent a vânat teroriști și criminali toată viața sa de adult” și „va menține America în siguranță prin eradicarea întregului terorism, de la jihadiști din întreaga lume, până la cartelurile din curtea noastră”, scria Trump când l-a pus pe Kent în funcție.

Kent și Tulsi Gabbard se aflau în tabăra anti – intervenție

Kent, la fel ca șefa sa, directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, se află de mult timp în tabăra anti-intervenție. Gabbard a militat împotriva războaielor și a implicării SUA în conflicte în străinătate încă din perioada în care era congresmenă democrată. Până astăzi, ea nu a postat pe rețelele de socializare niciun mesaj. De obicei postează mult, dar de când a început războiul, Gabbard a fost reținută.

Însă după demisia apropiatului său, Gabbard a reacționat: „După ce a analizat cu atenție toate informațiile de care dispunea, președintele Trump a concluzionat că regimul terorist islamist din Iran reprezintă o amenințare iminentă și a luat măsuri pe baza acestei concluzii.”

Discuții în Casa Albă cu Tulsi Gabbard și JD Vance

Dezvăluirile Washington Post arată însă că Joe Kent și Tulsi Gabbard s-au întâlnit luni la Casa Albă cu vicepreședintele JD Vance. În timpul întâlnirii, Kent i-a prezentat vicepreședintelui scrisoarea sa de demisie.

„Vicepreședintele l-a încurajat să vorbească cu șeful de cabinet al Casei Albe și cu președintele președintelui înainte de a lua orice decizie finală”, au declarat surse pentru ziar. „Vicepreședintele l-a încurajat să fie respectuos față de președinte.”

Purtătorul de cuvânt al lui JD Vance spune că vicepreședintele SUA, și el reținut în această perioadă de la începutului războiului, crede că administrația ar trebui să evite să vorbească în public despre discuțiile interne.

Kent, un veteran al războiului din Irak ( a fost trimis acolo de 11 ori), a vorbit în demisie și soția sa, Shannon, criptolog în Marina SUA. Soția i-a fost a fost ucisă în 2019 împreună cu alți trei americani de un atentator sinucigaș care și-a detonat vesta în fața unui restaurant din nordul Siriei.

Demisia lui Kent a agitat spiritele

Kent a acuzat „înalți oficiali israelieni și membri influenți ai mass-media americane” că au desfășurat o „campanie de dezinformare care a subminat complet platforma America First a lui Trump și a semănat sentimente pro-război pentru a încuraja un război cu Iranul”.

Demisia lui Kent a agitat spiritele în administrația americană. Marjorie Taylor Greene a spus că Joe Kent este un erou, în timp ce Laura Loomer, o activistă controversată ascultată de Donald Trump l-a atacat dur pe Kent.

„Realitatea este că ODNI, sub Tulsi Gabbard, a fost practic transformat într-un focar de sentimente anti-Israel, plin de democrați, stângiști progresiști ​care îl urăsc pe Trump”, a scris Loomer. Ea a negat că ar fi avut vreun rol în convingerea președintelui să intre în război.

Și senatorul Lindsey Graham, care în trecut a fost criticat de Trump pentru obsesiile privind Iranul, a fost deranjat de demisia lui Kent.

Democrații, așa cum era de așteptat, au aplaudat și ei demisia lui Kent, Senatorul Mark R. Warner (D-Virginia), vicepreședinte al Comisiei de Informații a Senatului, a declarat că nu este de acord cu multe dintre opiniile lui Kent. „Dar în această privință, are dreptate: nu au existat dovezi credibile ale unei amenințări iminente din partea Iranului care să justifice grăbirea Statelor Unite într-un alt război ales în Orientul Mijlociu.”

Kent s-a ocupat de retragerea SUA din Siria

Kent s-a concentrat în ultimele luni pe retragerea militară americană din Siria. Mișcarea a redus numărul de baze pe care Pentagonul trebuie să le apere, în timp ce Iranul și forțele împuternicite lansează acum atacuri în regiune.

Demisia sa vine pe fondul unor întrebări tot mai mari cu privire la motivul pentru care SUA au intrat în război cu Iranul.

Presiunile Israelului pe Trump au început în primele săptămâni ale mandatului

Două persoane familiarizate cu procesul decizional au declarat pentru Washington Post, că Israelul a început un efort coordonat pentru a presa SUA să atace chiar în primele săptămâni de la preluarea mandatului noii administrații Trump.

Membrii personalului secretarului Apărării, Pete Hegseth, au fost informați despre opțiunile pentru un atac asupra Iranului încă din ianuarie 2025. Sursele descriu o „campanie de presiune” extremă din partea Israelului.

Oficialii israelieni au susținut că Iranul era foarte aproape de a avea o armă nucleară iar Israelul urma să atace Iranul cu sau fără SUA. Iar în orice caz, SUA ar trebui să fie pregătite.

Demisia lui Kent a urmat luni seară știrii că Dan Caldwell, un alt consilier care a recomandat reținerea acțiunilor militare americane în străinătate, s-a realăturat administrației Trump la ODNI ca consilier senior.

Mutarea, relatată inițial de New York Times, a venit după ce Hegseth i-a concediat pe Caldwell și pe alți doi funcționari numiți în fruntea Pentagonului în aprilie și i-a acuzat de scurgerea de informații clasificate către mass-media.

Gabbard urmează să depună mărturie miercuri și joi la conferințele anuale privind amenințările la nivel mondial adresate Congresului, alături de alți oficiali de rang înalt din serviciile de informații americane.

Iar Kent urmează să înregistreze miercuri un episod în direct al emisiunii „The Tucker Carlson Show”, în care va detalia opoziția sa față de războiul din Iran.