Directorul Centrului Național de Contraterorism al administrației Trump își dă demisia în semn de protest față de războiul din Iran

Anunțul a fost făcut de Kent, care a publicat pe platforma X scrisoare de demisie. Kent a transmis că nu poate susține „în deplină conștiință” conflictul în desfășurare, argumentând că decizia de a începe războiul a fost influențată de presiuni externe, inclusiv din partea Israel și a lobby-ului pro-israelian din SUA.

„Am decis să demisionez din funcția de director al Centrului Național Antiterorist, începând de astăzi. Nu pot susține, în deplină conștiință, războiul în desfășurare din Iran. Iranul nu a reprezentat nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american”, se arată în demisia publicată de Kent.

Fostul oficial a apreciat modul în care administrația Trump a utilizat forța în operațiuni precum eliminarea lui Qasem Soleimani și combaterea Statului Islamic, fără a implica SUA în conflicte de durată.

Kent a susținut că motivele invocate pentru începerea războiului sunt minciuni și a făcut trimitere la Războiul din Irak.

„A fost o minciună și este aceeași tactică folosită de israelieni pentru a ne atrage în dezastruosul război din Irak, care a costat națiunea noastră viața a mii dintre cei mai buni bărbați și femei ai noștri. Nu putem face această greșeală din nou”, spune Kent.

Fiinnd chiar el un veteran al războiului din Irak, Kent a declarat că argumentele în favoarea atacării Iranului și promisiunile unei victorii rapide au reflectat dezbaterea privind intrarea în război împotriva Irakului în 2003.

Kent a făcut referire și la soția lui, Shannon, un criptolog militar ucisă în Siria.

„Ca veteran de 11 ori desfășurat în luptă și ca soț distins cu Steaua de Aur care mi-a pierdut iubita soție, Shannon, într-un război fabricat de Israel, nu pot susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nici nu justifică costul vieților americane”, a scris el.

Joe Kent a fost un consilier cheie al lui Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor naționale de informații, și a fost o voce care a pledat în cadrul administrației pentru o politică externă mai reținută.