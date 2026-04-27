Social-democratul Ștefan-Radu Oprea a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului. În locul lui a fost numit Dan Reşitnec.
27 apr. 2026, 10:11, Politic

Potrivit unei informări a Guvernului, Ștefan-Radu Oprea și-a depus luni demisia din funcția de secretar general al Guvernului.

Prin decizie a premierului Ilie Bolojan, în locul lui a fost numit Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct.

Reprezentanții PSD din guvern și-au dat demisiile încă de săptămâna trecută. Este vorba de vicepremierul Marian Neacșu și de șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

Demisiile lor au fost semnate de președintele României, Nicușor Dan.

 

