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Ministrul britanic al Apărării demisionează și îl acuză pe Starmer că subfinanțează armata

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, și-a anunțat joi demisia, în urma unui conflict privind nivelul cheltuielilor militare, acuzându-l pe premierul Keir Starmer că nu a reușit să asigure resursele necesare pentru apărarea țării.
Ministrul britanic al Apărării demisionează și îl acuză pe Starmer că subfinanțează armata
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
11 iun. 2026, 14:53, Știri externe
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În scrisoarea de demisie adresată premierului, Healey a afirmat că guvernul nu a oferit finanțarea de care Marea Britanie are nevoie într-o perioadă marcată de amenințări crescânde la adresa securității, scrie Reuters.

„Nu ați reușit, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări tot mai mari”, a scris Healey.

Ministerul Apărării și Ministerul Finanțelor sunt implicate de mai multe luni în negocieri privind majorarea bugetului militar, în contextul presiunilor tot mai mari pentru creșterea investițiilor în apărare.

Discuțiile au întârziat publicarea Planului de Investiții în Apărare al Marii Britanii, așteptat încă de anul trecut.

Blocajul a stârnit nemulțumirea industriei britanice de apărare, care avertizează că incertitudinea bugetară împiedică lansarea unor programe pe termen lung, într-un context geopolitic tot mai volatil și pe fondul reorientării Statelor Unite de la securitatea Europei.

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