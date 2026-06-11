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Orban: Daca ar fi fost alegeri acum nu il votam pe Nicușor Dan. Un președinte „comod”, încă din prima a refuzat lupta

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, joi, că dacă acum ar fi alegeri prezidențiale nu l-ar mai fi votat pe Nicușor Dan. Orban a fost consilierul președintelui.
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Laura Buciu
11 iun. 2026, 21:49, Politic
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Ludovic Orban a spus, joi seara, la B1 TV că este „dezamăgit” de președintele Nicușor Dan.

„Dacă ar fi fost alegeri, acum, după un an de mandat al lui Nicușor Dan, și aș fi știut ce, sau dacă aș fi putut să anticipez ce face Nicușor Dan în primul mandat, nu mergeam la vot. Nu-l votam. Nu-l votam nici pe Antonescu, nici pe Simion, nici pe Ponta, dar nu-l votam (pe Nicușor Dan – n.r.). Îmi pare rău. Sunt atât de dezamăgit, pentru că am avut încredere în el. Am sperat că va juca corect”, spune Orban.

„Un președinte comod”

Fostul consilier prezidențial îl acuză pe Dan că „încă din prima a refuzat lupta”: „A refuzat să-și asume cu adevărat obiective majore. A refuzat să-i pună la punct pe cei care fură, pe cei care abuzează de putere, pe cei care încearcă să-și mențină privilegiile”.

Ludovic Orban îl cataloghează pe Nicușor Dan ca fiind „un președinte comod”: „Se înțelege cu PSD ca nu cumva să aibă probleme. Numai că încetul cu încetul începe să își ostilizeze și să se poartă urât exact cu ăia care într-adevăr sunt cei mai apropiați de el. Și anume USR și PNL. În momentul de față, Nicușor Dan a ajuns să pună în poziție de în stare conflictuală… El a ajuns în stare conflictuală cu PNL și cu USR, partidele care ar fi trebuit să fie parte dintr-un parteneriat pentru reformă, modernizare și pentru reducerea privilegilor, pentru reducerea hoției, pentru reforme reale, solide, în sprijinul cetățeanului”.

 

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