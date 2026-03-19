Fostul director al Centrului Național de Contraterorism din SUA, în vizorul FBI. Joe Kent, anchetat pentru presupuse scurgeri de informații

Fostul director al Centrului Național de Contraterorism din SUA, Joe Kent, este anchetat de FBI pentru presupuse scurgeri de informații. Kent și-a dat demisia din funcție în această săptămână, susținând nu mai poate susține eforturile militare ale Statelor Unite și subliniind că regimul de la Teheran nu reprezenta o „amenințare iminentă”.
Foto: Hepta
Diana Nunuț
19 mart. 2026, 08:51, Știri externe

Joe Kent, care a fost director al Centrului Național de Contraterorism și și-a dat demisia în această săptămână, este anchetat de FBI pentru presupuse scurgeri de informații, potrivit mai multor surse citate de CBS News.

Ancheta care îl vizează a început înainte ca el să demisioneze din funcție din cauza modului în care administrația Trump a gestionat conflictul cu Iranul. Totodată, sursele CBS News au mai precizat că ancheta este în desfășurare de câteva luni.

Kent și-a anunțat demisia într-o scrisoare deschisă marți, publicată pe pagina sa de X, în cadrul căreia a criticat decizia de a lansa războiul împotriva Iranului și a subliniat că regimul de la Teheran nu reprezenta o „amenințare iminentă”.

„Este clar că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american. Nu pot susține, în deplină conștiință, războiul în desfășurare din Iran”, a scris Kent în scrisoarea în care și-a anunțat demisia.

La scurt timp după anunțul făcut de acesta, fostul șef adjunct al personalului de la Casa Albă, Taylor Budowich, a afirmat că Joe Kent era „adesea în centrul scurgerilor de informații privind securitatea națională” și că „și-a petrecut tot timpul încercând să submineze lanțul de comandă și să-l discrediteze pe președinte”.

Joe Kent este primul înalt oficial al administrației Trump care demisionează pe fondul conflictului cu Iranul, conflict care se află acum în a treia săptămână.

