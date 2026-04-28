„Nu dau înapoi la nimic”. Grindeanu, întrebat despre AUR și promisiunea demisiei

Într-un schimb tensionat cu presa, Grindeanu a fost întrebat dacă apropierea politică dintre PSD și AUR reprezintă o legitimare a extremismului, în condițiile în care social-democrații au catalogat în repetate rânduri AUR drept un partid radical și au exclus public orice alianță.

Jurnaliștii au readus în discuție și angajamentul exprimat anterior de liderul PSD, potrivit căruia ar urma să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților dacă actuala coaliție nu mai există.

„Ați promis asta public într-o conferință de presă”, i s-a transmis lui Grindeanu, în timp ce reporterii au insistat asupra faptului că declarația fusese formulată fără echivoc.

În răspunsul său, liderul PSD a invocat protocolul politic convenit între partidele aflate la guvernare.

„Nu dau înapoi la nimic, atât timp cât exista un protocol în care se spunea că premierul își dă demisia, că Senatul și Camera Deputaților sunt parte a acelui protocol. Lucrurile trebuie discutate în același mod”, a declarat Grindeanu.

Discuția s-a mutat apoi asupra unei declarații făcute de Grindeanu la Bruxelles, în 26 martie, în fața socialiștilor europeni, când ar fi garantat că nu va exista nicio colaborare politică între PSD și AUR.

Reporterii au invocat inclusiv o postare publică în care liderul PSD afirma că partidul nu va construi alianțe cu formațiunea condusă de AUR.

„Ați mințit atunci?”, a fost întrebarea adresată lui Grindeanu.

Acesta a evitat un răspuns direct și a făcut trimitere la discuțiile purtate cu liderii grupurilor politice europene.

În ultimii ani, PSD a susținut constant că nu va colabora politic cu AUR, pe care l-a descris drept partid extremist.