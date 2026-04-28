„Nu dau înapoi la nimic”. Grindeanu, întrebat despre AUR și promisiunea demisiei

Președintele Partidul Social Democrat Sorin Grindeanu, a fost pus în fața unor întrebări directe privind relația dintre PSD și AUR, dar și în legătură cu promisiunea făcută public privind demisia sa în cazul destrămării coaliției de guvernare.
Andrei Rachieru
28 apr. 2026, 13:00, Politic

Într-un schimb tensionat cu presa, Grindeanu a fost întrebat dacă apropierea politică dintre PSD și AUR reprezintă o legitimare a extremismului, în condițiile în care social-democrații au catalogat în repetate rânduri AUR drept un partid radical și au exclus public orice alianță.

Jurnaliștii au readus în discuție și angajamentul exprimat anterior de liderul PSD, potrivit căruia ar urma să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților dacă actuala coaliție nu mai există.

„Ați promis asta public într-o conferință de presă”, i s-a transmis lui Grindeanu, în timp ce reporterii au insistat asupra faptului că declarația fusese formulată fără echivoc.

În răspunsul său, liderul PSD a invocat protocolul politic convenit între partidele aflate la guvernare.

„Nu dau înapoi la nimic, atât timp cât exista un protocol în care se spunea că premierul își dă demisia, că Senatul și Camera Deputaților sunt parte a acelui protocol. Lucrurile trebuie discutate în același mod”, a declarat Grindeanu.

Discuția s-a mutat apoi asupra unei declarații făcute de Grindeanu la Bruxelles, în 26 martie, în fața socialiștilor europeni, când ar fi garantat că nu va exista nicio colaborare politică între PSD și AUR.

Reporterii au invocat inclusiv o postare publică în care liderul PSD afirma că partidul nu va construi alianțe cu formațiunea condusă de AUR.

„Ați mințit atunci?”, a fost întrebarea adresată lui Grindeanu.

Acesta a evitat un răspuns direct și a făcut trimitere la discuțiile purtate cu liderii grupurilor politice europene.

În ultimii ani, PSD a susținut constant că nu va colabora politic cu AUR, pe care l-a descris drept partid extremist.

Câți prefecți are PSD și ce efect are solicitarea lui Grindeanu, ca aceștia să demisioneze din funcții
G4Media
Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă
Gandul
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”
Libertatea
Cum se apără medicul estetician în cazul femeii aflată în moarte cerebrală, după un lifting facial! Imagini șocante cu Valentina
CSID
2026: Poți trece pe la Fetești chiar dacă nu ai plătit taxa de pod înainte?
Promotor