„Acest principiu trebuie menținut și consolidat”. În ce domeniu vrea să investească Nicușor Dan

„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice.”, a transmis șeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Discuțiile au inclus „viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe”.

Nicușor Dan susține că „pentru România, este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei”

„Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică. Acest principiu trebuie menținut și consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resursei umane valoroase din România”.

Nicușor Dan a afirmat că România să contruiască instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific.

„Doar astfel țara noastră poate fi mai mult decât un simplu beneficiar al progresului tehnologic, și să devină unul dintre locurile în care acesta se produce – în domenii esențiale precum inteligență artificială, biotehnologii, energie, securitate cibernetică, apărare sau științe sociale”, a conchis șeful statului.