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Un candidat vehiculat pentru funcția de ministru demisionează și acuză tabăra Ilie Bolojan – Ludovic Orban

Bogdan Glăvan, vehiculat pentru poziția de ministrul al Finanțelor pe lista lui Eugen Tomac, demisionează din partidul condus de Ludovic Orban, care susține poziția lui Ilie Bolojan, și acuză.
Un candidat vehiculat pentru funcția de ministru demisionează și acuză tabăra Ilie Bolojan - Ludovic Orban
Sorina Matei
11 iun. 2026, 12:44, Politic
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„În această dimineață mi-am înaintat demisia din Forța Dreptei. Am decis acest lucru deoarece nu împărtășesc ideea că ce se întâmplă acum în România depășește limitele democrației. Eu cred că ne aflăm în cadrul democrației.
PARLAMENTUL ESTE SUVERAN (ca reprezentant al poporului). Președintele face o desemnare de prim-ministru. Poate desemna pe cine vrea, chiar pe cineva din afara Parlamentului. Cândva a fost desemnat domnul Mugur Isărescu, care a plecat de la BNR, a condus guvernul, după care s-a întors la BNR. În alt moment a fost desemnat domnul Lucian Croitoru, care nu a trecut votul Parlamentului.
Acum a fost desemnat Eugen Tomac. Foarte bine. Parlamentul poate decide să îl învestească. Foarte bine. Parlamentul poate decide să nu îi acorde votul de încredere. Foarte bine.
Parlamentul poate decide să susțină un al doilea prim-ministru desemnat. Foarte bine. Sau poate să nu-l susțină nici pe acesta, ceea ce este tot bine.
Este posibil să ajungem la alegeri anticipate. Foarte bine. Este posibil să nu ajungem acolo. Forte bine. Indiferent de cum decurg lucrurile, ne aflăm în cadru democratic. Aceasta este democrația, așa funcționează conform Constituției noastre. Toate variantele sunt democratice.
În același timp, fiecare variantă are niște consecințe. Orice acțiune umană, orice decizie și orice politică guvernamentală au consecințe, au avut consecințe până acum și vor avea consecințe și de acum încolo”, a scris Bogdan Glăvan pe rețelele de socializare.

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