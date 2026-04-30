Trump anunță ridicarea anumitor tarife la whisky-ul scoțian, după vizita regală

Președintele Donald Trump a anunțat, joi, că va elimina anumite tarife vamale la whisky-ul scoțian, după vizita la Casa Albă a regelui Charles și a reginei Camilla, potrivit AP News.

„Regele și Regina m-au pus să fac ceva ce nimeni altcineva nu a fost în stare să facă, fără să mă întrebe măcar!”, a declarat președintele Statelor Unite.

Trump a spus că oamenii și-au dorit această schimbare, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn în care pot fi învechite băuturile spirtoase de scotch și bourbon, potrivit aceleiași surse.

Vizită cu umor

Vizita cuplului regal la Casa Albă a fost una plină de remarci umoristice. Regele Charles a glumit despre „ajustările” Casei Albe la proiectul costisitor al sălii de bal susținut de Trump. „Regret să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect imobiliar la Casa Albă în 1814”, a glumit el. În acel an, soldații regatului au dat foc clădirii.

De asemenea, Donald Trump, și-a atacat adversarii cu propriul său umor. „Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic susținut astăzi în Congres”, a spus el. „I-a ridicat pe democrați în picioare, lucru pe care eu nu l-am putut face niciodată”.