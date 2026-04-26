Suspectul atacului de la Cina Corespondenților de la Casa Albă ar fi vizat membri ai administrației Trump, susține procurorul general interimar

„Încă încercăm să găsim, un motiv. Din ancheta noastră preliminară, se pare că suspectul viza membri ai administrației”, a declarat vineri șeful interimar al Departamentului de Justiție, notează CNN.

Blanche a mai spus că nu există, deocamdată, informații concrete despre eventuale ținte specifice din cadrul administrației, însă indiciile sugerează că acesta era obiectivul suspectului.

„Din câte știm de pe camerele de supraveghere și de la martorii prezenți, (el) abia a trecut de perimetru. A fost imediat imobilizat și, da, a tras câteva focuri de armă”, mai spune procurorul general interimar.

autoritățile au efectuat mai multe percheziții pe parcursul nopții, inclusiv asupra dispozitivelor electronice ale suspectului, și au audiat persoane din anturajul acestuia.

Blanche a anunțat că suspectul urmează să fie pus sub acuzare în instanță federală, fiind vizat inițial de două capete de acuzare, cu posibilitatea extinderii acestora pe măsură ce ancheta avansează.

Sâmbătă, un bărbat a încercat să forțeze intrarea în incinta locului în care avea loc Cina Correspondenților de la Casa Albă la care participa și președintele Trump. Suspectul ar fi deschis focul și ar fi rănit un agent al Serviciului Secret.