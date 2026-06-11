Sevastopol suspendă temporar distribuția de carburanți după atacuri ucrainene

Guvernatorul Sevastopolului numit de Moscova, Mihail Razvojaiev, a transmis că bonurile de raționalizare pentru benzină nu vor putea fi onorate temporar, iar alimentarea cu combustibil va fi prioritară pentru transportul public, serviciile de utilități, vehiculele de intervenție și cele guvernamentale.

„Din păcate, camioanele cisternă nu au putut ajunge în oraș în această noapte”, a scris Razvojaiev pe Telegram, îndemnând populația să nu se înghesuie la benzinării.

Anunțul vine pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone și rachete asupra infrastructurii logistice și energetice din teritoriile ocupate de Rusia.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat rezultatele campaniei de atacuri asupra activelor energetice și logistice rusești.

„În ultimele luni, suntem deosebit de recunoscători pentru loviturile de adâncime: logistica militară rusă de pe întreg teritoriul ocupat temporar este acum la îndemâna dronelor ucrainene”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seară.

El a adăugat că Ucraina va continua să extindă raza de acțiune a dronelor sale: „Impactul nostru ajunge și în regiunile de frontieră ale Rusiei. Inamicul îl simte și vom continua să-l extindem”.

Autoritățile ruse au anunțat că peste douăzeci de drone ucrainene au fost doborâte joi dimineață deasupra Sevastopolului, oraș care găzduiește Flota rusă a Mării Negre.

În paralel, în regiunea rusă Krasnodar, aflată vizavi de Crimeea, oficialii locali au raportat un incendiu în zona rafinăriei Afipski, provocat de căderea unor fragmente de drone în timpul respingerii unui atac aerian.

Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratyev, a declarat că trei persoane au fost rănite în urma incendiilor produse de resturile dronelor în orașul Krasnodar și în districtul Severski.