Rusia construiește prima sa navă fără echipaj pentru detectarea submarinelor, afirmă șeful Marinei

„Construim o navă destinată localizării submarinelor și obiectelor subacvatice. (…) Poate fi descrisă drept o nouă clasă de navă. Este o navă fără echipaj, inclusă în actualul program de stat pentru modernizare. (…) Este prima de acest fel și va constitui baza pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor fără echipaj”, a declarat Moiseev în cadrul unei emisiuni la televiziunea rusă, potrivit agenției ruse TASS.

Amiralul Moiseev nu a oferit detalii privind caracteristicile tehnice ale navei, calendarul construcției sau data estimată pentru intrarea acesteia în serviciu.

Amiralul a precizat, totodată, că Marina rusă a constituit deja regimente de sisteme fără echipaj.

Anunțul survine în contextul în care Rusia își accelerează dezvoltarea sistemelor navale fără echipaj, după ce utilizarea dronelor maritime de către Ucraina a modificat semnificativ raportul de forțe în Marea Neagră.

În ultima perioadă, Kievul a folosit ambarcațiuni fără pilot pentru a ataca nave militare și infrastructură navală rusă. Situația a determinat Moscova să își retragă o parte din Flota Mării Negre din baza de la Sevastopol și să accelereze dezvoltarea propriilor sisteme navale autonome.