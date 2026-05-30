Casa Albă se transformă într-un ring UFC. Trump pregătește un eveniment fără precedent pe peluza sudică

Muncitorii au fost surprinși montând structuri metalice arcuite și o zonă de scenă care, potrivit randărilor publicate online, vor forma un octogon UFC înconjurat de gard din plasă metalică și mii de locuri temporare pentru spectatori, scrie BBC.

Președintele american Donald Trump a descris proiectul drept „cel mai mare eveniment pe care UFC l-a organizat vreodată”, afirmând că va fi amenajată „o arenă chiar în fața ușii Casei Albe”.

Evenimentul, denumit „UFC Freedom 250”, este programat pentru 14 iunie, iar organizația UFC ar urma să investească aproximativ 60 de milioane de dolari în organizarea sa.

Gala va fi cap de afiș pentru două lupte de titlu. Brazilianul Alex Pereira îl va înfrunta pe francezul Ciryl Gane pentru centura interimară la categoria grea, iar georgianul Ilia Topuria se va duela cu Justin Gaethje pentru titlul interimar la categoria ușoară.

Președintele UFC, Dana White, a declarat că aproximativ 4.300 de persoane vor asista la eveniment din incinta Casei Albe, majoritatea fiind membri ai armatei americane. Alte 85.000 de bilete vor fi oferite gratuit publicului pentru vizionarea galei din apropiatul Ellipse Park. Organizatorii au precizat că nu vor exista bilete puse în vânzare pentru publicul larg.

Trump a susținut că cererea pentru acces este uriașă. În paralel, UFC va pune la dispoziție și pachete VIP exclusiviste pentru invitați speciali. Potrivit jurnalistului specializat în MMA Ariel Helwani, accesul premium ar putea costa până la 1,5 milioane de dolari.

Compania TKO Group Holdings, care deține UFC, a anunțat că nu urmărește obținerea unui profit direct din acest eveniment, considerându-l o investiție strategică pe termen lung.

Deși Casa Albă a găzduit în trecut diverse activități sportive și recreative, aceasta va fi prima competiție profesionistă de sport organizată vreodată pe domeniul reședinței prezidențiale.

Proiectul se înscrie într-o serie mai amplă de modificări aduse Casei Albe de administrația Trump. De la revenirea sa la Washington, președintele a adăugat elemente aurii în Biroul Oval, a înlocuit o parte din Grădina Trandafirilor cu o terasă, a renovat baia aferentă dormitorului Lincoln și a demolat aripa de est pentru a face loc unei noi săli de bal.