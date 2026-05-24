Trecătorul împușcat în timpul atacului de la Casa Albă se află în stare gravă

Serviciul Secret a transmis că trecătorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a suferit o rană prin împușcare descrisă ca nefiind în pericol de moarte. Nu este clar cum a fost împușcat, potrivit AP.

Autoritățile au oferit puține detalii suplimentare despre incidentul armat de sâmbătă seara.

Departamentul de Poliție Metropolitană al Districtului Columbia a afirmat că suspectul, identificat ca fiind Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, a început să tragă în direcția unui punct de control de securitate al Casei Albe.

În acel moment, agenții Serviciului Secret au ripostat.

Best, din Dundalk, Maryland, a fost declarat ulterior decedat la spital.

Președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul incidentului.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că suspectul din incidentul armat de sâmbătă avea o „posibilă obsesie pentru cea mai prețuită clădire a țării noastre”.

El a folosit, de asemenea, incidentul pentru a promova sala de bal pe care dorește să o construiască pe locul fostei aripi estice a Casei Albe.

Trump a afirmat că incidentul „demonstrează cât de important este, pentru toți viitorii președinți, să dispună de ceea ce va fi cel mai sigur spațiu de acest gen construit vreodată în Washington, D.C.”.