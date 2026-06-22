Încă doi suspecți au fost arestați în dosarul complotului care viza gala UFC organizată de Donald Trump la Casa Albă

Autoritățile federale americane au arestat încă doi suspecți în ancheta privind un presupus complot care viza gala Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte (MMA) din lume (UFC) organizată de președintele Donald Trump la Casa Albă, pe 14 iunie, potrivit AP.

Potrivit procurorilor, planul prevedea folosirea unor drone încărcate cu explozibili și deschiderea focului asupra participanților, însă a fost dejucat cu câteva zile înainte de eveniment.

William Lee Spartacus Falkner, din statul Washington, și Jordan W. Rincker, în vârstă de 28 de ani, din Missouri, au fost arestați în ultimele zile și sunt acuzați de conspirație pentru comiterea de omor, potrivit documentelor depuse în instanțele federale.

Mama unuia dintre tineri a alertat autoritățile

„Aplicarea legii continuă să facă ceea ce trebuie – să perturbe și să îi tragă la răspundere pe cei care ar fi complotat să provoace violențe pe terenul Casei Albe pe 14 iunie”, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche.

Ancheta a început pe 10 iunie, după ce mama unui tânăr din statul Ohio a alertat autoritățile în legătură cu achizițiile recente de arme și cu mesajele online ale fiului său, Tycen Proper, în vârstă de 19 ani.

Ce presupunea planul

Potrivit FBI, Proper le-a spus anchetatorilor că făcea parte dintr-un grup care urmărea declanșarea unei „revoluții” și intenționa să atace membri ai guvernului american.

Planul presupunea lansarea unor drone încărcate cu explozibili în apropierea evenimentului organizat pe peluza sudică a Casei Albe, urmată de deschiderea focului asupra participanților care ar fi fugit panicați.

Tânărul este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv tentativă de omor asupra unui funcționar al Statelor Unite și încălcarea legislației privind armele de foc. Avocatul său a declarat că acesta înțelege gravitatea acuzațiilor și își va prezenta apărarea în instanță.

Comunicau prin mesaje criptate

În total, șapte persoane au fost arestate până în prezent în acest dosar.

Primele cinci rețineri au avut loc imediat după descoperirea complotului, iar anchetatorii susțin că grupul era format din persoane din mai multe state americane, printre care Ohio, Missouri, Nebraska și California.

Documentele FBI arată că aproximativ 20 de persoane comunicau prin mesaje criptate, schimbând hărți detaliate ale zonei, fotografii aeriene, planuri de evacuare și informații despre presupuse „locuri sigure” după atac.

Anchetatorii au confiscat mai multe arme de foc de mare putere și susțin că membrii grupării discutau despre utilizarea dronelor echipate cu explozibili, însă, în momentul în care autoritățile au intervenit, aceștia încă încercau să procure echipamentele necesare.

Ce le-a spus Rincker anchetatorilor

Potrivit procurorilor, Jordan Rincker ar fi finanțat o parte dintre activitățile grupului și ar fi acceptat să producă, cu ajutorul unei imprimante 3D, componente pentru drone.

Acesta le-a spus anchetatorilor că nu intenționa, în realitate, să construiască drone și că voia imprimanta doar pentru a realiza obiecte artizanale pe care să le vândă.

În ceea ce îl privește pe William Falkner, FBI susține că acesta discuta cu ceilalți membri ai grupului despre procurarea și operarea dronelor, precum și despre tacticile și explozibilii care urmau să fie folosiți.

Mesaj suspect

După primele arestări, Falkner ar fi transmis unui alt suspect mesajul: „Călătoria de serviciu este anulată. Șeful meu a fost luat”, însoțit de un link către un articol despre intervenția autorităților.

Documentele depuse în instanță nu arată cât de aproape au fost suspecții de punerea în aplicare a planului.

Mai mulți dintre cei anchetați au susținut că nu intenționau să participe la acte de violență, ci doar să fie prezenți la eveniment sau să observe ceea ce urma să se întâmple.