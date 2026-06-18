Cabinetul lui Trump are o nouă armă secretă – o dietă pe bază de varză murată

Varza murată a devenit noul superaliment al Casei Albe. Vicepreședintele JD Vance, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr și alți înalți oficiali din administrația Trump au adoptat o dietă bazată pe alimente fermentate. Potrivit Wall Street Journal, „mirosurile sulfuroase” rezultate au creat tensiuni interne la Casa Albă.

Dieta a fost popularizată de doctorul Sean O’Mara, care recomandă pacienților varză murată, kimchi și friptură de vită hrănită cu iarbă. Medicul îi sfătuiește să evite alcoolul și alimentele bogate în zahăr. Dieta ar reduce grăsimea viscerală și ar îmbunătăți digestia.

Cine mănâncă varză murată la Casa Albă și cum

RFK Jr ar fi fost primul care a adoptat această dietă, cu aproximativ un an în urmă. Soția sa, Cheryl Hines, a povestit că el se trezește în fiecare dimineață devreme pentru a pregăti friptură și varză murată. Kennedy a declarat că a slăbit 9 kilograme, parțial datorită iaurtului, kimchi-ului și varzei murate. Nutriționiștii și-au exprimat rezerve față de această afirmație.

JD Vance a început dieta în timpul Postului Mare și a continuat-o. La prânz mănâncă varză murată cu ouă, murături și fructe de pădure. La cină preferă carne de vită sau miel cu varză murată. Ca gustare pe Air Force Two consumă carne uscată de vită sau hamburger fără chiflă cu legume fermentate.

Howard Lutnick, secretarul pentru comerț, merge și mai departe: își prepară singur legumele fermentate acasă.

Trump rămâne fidel pizzei și cartofilor prăjiți

Președintele Trump nu pare convins de noua modă alimentară a cabinetului său. Wall Street Journal notează că Trump „s-a opus uneori renunțării la alimentele nesănătoase”. La finala NBA de la începutul lunii, el a fost văzut consumând cartofi prăjiți, pizza și Diet Coke. Medicul Casei Albe i-a recomandat mai multă mișcare și o schimbare a dietei.

O consultație cu doctorul O’Mara costă 18.000 de dolari. Planurile de optimizare ale cabinetului său încep de la 8.000 de dolari.