Împușcături în apropierea Casei Albe. Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret

Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret după ce a tras focuri de armă în direcția Casei Albe, iar un trecător a fost împușcat.
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 03:28, Știri externe
Jurnaliștii care lucrau la Casa Albă au relatat că au auzit o serie de focuri de armă și li s-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă, potrivit AP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a declarat că ofițerii răspundeau la focurile de armă trase și a spus că va „informa publicul pe măsură ce vom putea”.

Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului Casei Albe, unde banda galbenă de delimitare a scenei crimei se întindea pe pavaj.

Ofițerii Serviciului Secret al SUA au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv ceea ce păreau a fi mănuși chirurgicale violet și truse utilizate de obicei de personalul medical de urgență.

Decesul suspectului a fost confirmat

Serviciul Secret a confirmat decesul suspectului și rănirea unui trecător, potrivit The Independent.

Serviciul Secret al SUA a dat o declarație oficială în care prezintă o cronologie preliminară a incidentului armat:

„Sâmbătă, puțin după ora 18:00, o persoană s-a apropiat de un punct de control al Serviciului Secret din zona străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW. O anchetă preliminară indică faptul că, pe măsură ce persoana se apropia, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor aflați la post. Ofițerii de poliție ai Serviciului Secret au ripostat, lovindu-l pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat ulterior. În timpul schimbului de focuri, un trecător a fost, de asemenea, lovit de gloanțe. Nu este încă clar dacă trecătorul a fost lovit de focurile inițiale trase de suspect sau în timpul schimbului de focuri care a urmat. Personalul Serviciului Secret nu a suferit răni. Președintele se afla la Casa Albă în timpul incidentului, dar nu a fost afectat. Incidentul rămâne în curs de investigare”.

