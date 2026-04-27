Teoriile conspirației s-au răspândit în mediul online, după atacul armat de la Cina Corespondenților

Mai multe teorii ale conspirației au împânzit internetul, în urma atacului armat produs sâmbătă la dineul jurnaliștilor.

Până duminică la prânz, termenul „staged” („pus în scenă”) a apărut în peste 300.000 de postări pe X, relatează France 24. Conspirațiile susțin că atentatul a fost pus în scenă ca răspuns la rezultatele sondajelor de opinie ale președintelui american Donald Trump.

„Ratele sale de aprobare sunt atât de slabe încât a înscenat o altă tentativă de asasinat pentru a scăpa de la cina corespondenților de la Casa Albă”, a scris un utilizator X într-o postare care avea 42.000 de aprecieri, potrivit aceleiași surse.

Conspirațiile, alimentate de secretarul de presă

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a contribuit la alimentarea speculațiilor despre această tentativă, prin câteva comentarii nefericite adresate către Fox News pe covorul roșu, înainte de începerea galei. Întrebată despre discursul așteptat al lui Trump, Leavitt a spus că președintele era „gata să se confrunte” cu presa și că discursul va fi „clasic în stilul lui Donald J. Trump”.

„Se vor auzi niște focuri de armă în seara asta în cameră, așa că toată lumea ar trebui să fie atentă – va fi cu adevărat grozav”, a declarat Leavitt.

Mai mulți utilizatori de pe rețelele de socializare i-au repostat comentariile, remarcând că alegerea cuvintelor a fost „o coincidență incredibilă”.

Atentatul ar fi vrut să promoveze sala de bal

Un val de reacții din partea dreptei politice i-a determinat pe unii să speculeze că incidentul a fost o farsă elaborată pentru a strânge sprijin pentru controversata sală de bal a lui Trump, care se bucură de un sprijin public limitat . La scurt timp după atacul dejucat, Trump și-a promovat sala de bal de la Casa Albă ca un loc superior pentru viitoarele întâlniri.

Unii au semnalat ulterior că mai multe conturi MAGA au replicat exact acest sentiment cu postări remarcabil de similare, fără a exprima șoc sau îngrijorare pentru cei afectați, ci subliniind că evenimentele de sâmbătă au evidențiat necesitatea unei săli de bal la Casa Albă.

Alte teorii ale conspirației s-au concentrat pe deficiențele de securitate, care au permis unui bărbat înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite să se apropie de eveniment, mai ales având în vedere istoricul tentativelor de asasinat împotriva lui Trump. O altă teorie subliniază că vicepreședintele JD Vance a fost dat afară în grabă din cameră înaintea lui Trump, încălcând protocolul Serviciilor Secrete.