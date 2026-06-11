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Ariana Grande critică din nou Casa Albă după utilizarea unei melodii de-ale sale într-un clip al ICE

Cântăreața americană Ariana Grande a criticat administrația președintelui Donald Trump după ce Casa Albă a folosit o versiune a melodiei sale „Bye” într-un videoclip publicat pe TikTok, care prezenta agenți ai Serviciului pentru Imigrație (ICE) efectuând arestări ale unor migranți.
Ariana Grande critică din nou Casa Albă după utilizarea unei melodii de-ale sale într-un clip al ICE
sursă foto: OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
12 iun. 2026, 02:15, Știri externe
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Ariana Grande și-a exprimat dezacordul într-un comentariu publicat pe platforma de socializare, solicitând autorităților să nu mai asocieze muzica sa cu astfel de mesaje.

„Vă rog să nu mai folosiți niciodată muzica mea în legătură cu această absurditate barbară, inumană și odioasă”, a transmis Grande.

Potrivit reprezentanților artistei, comentariul a fost autentic, însă nu mai este vizibil public pe platformă. Echipa sa încearcă, de asemenea, să obțină eliminarea fragmentului muzical din videoclipul respectiv.

Casa Albă a reacționat prin intermediul purtătoarei de cuvânt Abigail Jackson, care a apărat politica administrației privind imigrația.

„Ceea ce este cu adevărat barbar, inuman și odios sunt infractorii aflați ilegal pe teritoriul Statelor Unite care au rănit sau ucis cetățeni americani nevinovați”, a declarat aceasta, citată de Reuters.

Schimbul de replici reprezintă cel mai recent episod din seria criticilor formulate de Ariana Grande la adresa administrației Trump. În septembrie 2025, artista a redistribuit pe Instagram un mesaj care condamna raidurile ICE și alte politici promovate de administrația republicană.

Ariana Grande și-a exprimat în mod public susținerea pentru candidata democrată Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024 și a participat de-a lungul anilor la mai multe evenimente organizate de administrații democrate.

În prezent, artista se află în turneul mondial „Eternal Sunshine”, care promovează cel mai recent material discografic al său și include concerte în mai multe orașe din Statele Unite ale Americii.

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