Ariana Grande anunță lansarea în iulie a celui de-al optulea său album de studio, intitulat „Petal”

Ariana Grande a anunțat marți lansarea unui nou album de studio, al optulea din cariera sa muzicală, intitulat „Petal”, programat pentru luna iulie 2026, la doi ani după succesul internațional al discului „Eternal Sunshine” (2024).
sursă foto: Ariana Grande Official
Petre Apostol
28 apr. 2026, 18:32, Știrile zilei

Artista americană, una dintre cele mai influente voci pop ale ultimului deceniu, revine după ce ultimul material discografic lansat în 2024 a debutat pe primul loc în topurile din Marea Britanie și a generat mai multe hituri globale.

Potrivit anunțului transmis pe canalele sale oficiale, „Petal” va continua direcția artistică introspectivă și melodic-pop a ultimelor sale producții. Însă are o abordare sonoră nouă, descrisă de echipa artistei ca fiind „mai organică și mai cinematică”.

Lansarea vine după o perioadă în care Grande s-a concentrat pe proiecte cinematografice și colaborări selective, inclusiv implicarea în universul „Wicked”, precum și apariții speciale pe coloane sonore și remixuri.

„Petal” este primul album anunțat de la „Eternal Sunshine”, material care a inclus piese precum „yes, and?” și „we can’t be friends (wait for your love)”.

Albumul este produs și co-scris de Grande împreună cu producătorul Ilya Salmanzadeh, colaborator frecvent al artistei și co-producător principal al materialului „Eternal Sunshine” (2024).

Producătorul suedezo-iranian este cunoscut pentru colaborările sale cu artiști precum Taylor Swift și Sam Smith, dar și pentru multiple hituri internaționale realizate împreună cu Max Martin.

Într-un mesaj care însoțește anunțul, Grande descrie „Petal” drept fiind „ceva plin de viață, care crește prin crăpăturile a ceva rece, dur și provocator”, sugerând o tematică centrată pe reziliență și transformare.

În paralel, artista a pregătit și un turneu de vară, care ar putea include piese de pe noul album.

