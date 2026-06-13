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Tulsi Gabbard afirmă că fonduri federale americane au finanțat un program global de biolaboratoare, inclusiv în Ucraina

Directorul Serviciilor de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard, a anunțat declasificarea unor documente care, potrivit oficialului american, arată că guvernul SUA a finanțat de-a lungul anilor peste 120 de biolaboratoare în mai mult de 30 de țări.
Tulsi Gabbard afirmă că fonduri federale americane au finanțat un program global de biolaboratoare, inclusiv în Ucraina
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
13 iun. 2026, 08:29, Știri externe
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Potrivit unui comunicat al Biroului Directorului Național al Serviciilor de Informații (ODNI), analiza arhivelor comunității de informații a durat mai multe luni. Documentele ar indica faptul că guvernul american a finanțat peste 120 de biolaboratoare în mai mult de 30 de țări.

Oficialii susțin că informațiile privind existența și finanțarea acestor facilități nu au fost prezentate integral publicului până acum.

Ucraina, printre statele menționate în documente

Comunicatul face referire și la laboratoare aflate în Ucraina. Potrivit ODNI, unele dintre aceste facilități ar fi putut găzdui agenți patogeni periculoși.

Serviciile americane afirmă că astfel de laboratoare au fost considerate vulnerabile în contextul războiului ruso-ucrainean. Printre riscurile identificate s-au numărat atacurile militare, capturarea instalațiilor sau distrugerea acestora.

Instituția nu a oferit detalii suplimentare despre tipurile de agenți patogeni la care face referire.

Îngrijorări privind cercetările biologice

Potrivit comunicatului, unele laboratoare finanțate de SUA au desfășurat cercetări folosind agenți patogeni periculoși și foarte contagioși.

Documentul menționează inclusiv cercetări de tip „gain-of-function”. Acestea presupun modificarea anumitor caracteristici ale microorganismelor în scop științific.

ODNI susține că astfel de activități au beneficiat de o supraveghere limitată în anumite cazuri. Instituția nu a prezentat însă dovezi publice privind încălcări ale legislației.

Critici la adresa fostei administrații

Tulsi Gabbard a acuzat foști oficiali americani că au negat existența unor programe finanțate de Statele Unite. Ea a afirmat că cercetările asupra agenților patogeni pot genera riscuri majore pentru sănătatea publică.

Comunicatul amintește și de ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump în mai 2025. Măsura a pus capăt finanțării federale pentru cercetări de tip „gain-of-function” desfășurate în afara SUA.

Comunitatea de informații va intensifica verificările

ODNI a anunțat noi directive pentru agențiile de informații americane. Acestea vizează colectarea de date despre laboratoarele biologice finanțate peste hotare.

Potrivit instituției, verificările au produs deja informații suplimentare despre studii clinice aflate în desfășurare. Oficialii americani susțin că aceste date ridică întrebări de ordin etic, financiar și de securitate.

Până în prezent, documentele prezentate de ODNI nu au fost însoțite de concluzii privind eventuale activități ilegale. De asemenea, nu au fost anunțate măsuri concrete împotriva instituțiilor implicate.

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