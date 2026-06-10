Prima pagină » Life-Entertaiment » Sfârșitul unei relații controversate: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după aproape trei ani

Sfârșitul unei relații controversate: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după aproape trei ani

Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit în urmă cu câteva luni, în mod amiabil și departe de ochii publicului, a dezvăluit o sursă apropiată cuplului citată de People. Relația celor doi, începută pe platourile filmului Wicked în 2023, a generat un val uriaș de reacții negative online, după ce Slater se despărțise de soția sa, mama fiului său.
Sfârșitul unei relații controversate: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după aproape trei ani
sursă foto: Ariana Grande Official
Raluca Anna Veleanu
10 iun. 2026, 16:29, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Zvonurile despre relația lor au apărut în vara anului 2023. Ambii se despărțiseră recent de partenerii anteriori.

S-au cunoscut pe platourile filmului Wicked și s-au apropiat treptat. În anul următor, au apărut împreună în public și s-au menționat reciproc pe rețelele sociale.

Relația a generat controverse majore de la bun început. Slater era căsătorit și avea un copil cu Lily Jay. Fosta soție a publicat ulterior un eseu despre această perioadă. Ea a descris primele zile ale despărțirii drept cele mai dificile din viața sa.

Ariana a fost etichetată pe internet drept „distrugătoare de căsnicii”. A ajuns să-și apere relația atât online, cât și în interviuri.

De ce s-au despărțit și cum reacționează fanii

Potrivit sursei citate de People, separarea a fost calmă și bine gândită.

„Au dedicat mult timp și au analizat cu atenție situația.” Apoi au decis să meargă pe drumuri separate. Sursa adaugă că cei doi au rămas în relații bune.

Ariana Grande ar fi într-o stare bună după despărțire.

Se concentrează pe turneul „Eternal Sunshine”, aflat în desfășurare. Lansează și un nou album, Petal, anunțat pentru sfârșitul lunii iunie. Vestea despărțirii a declanșat totuși reacții puternice pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au reamintit contextul controversat în care a început relația.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
RAAPPS a făcut publice chiriile pe care le încasează de la persoanele juridice. PSD dă 46,40 de euro pe 928 metri pătrați de teren
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia