Sfârșitul unei relații controversate: Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după aproape trei ani

Zvonurile despre relația lor au apărut în vara anului 2023. Ambii se despărțiseră recent de partenerii anteriori.

S-au cunoscut pe platourile filmului Wicked și s-au apropiat treptat. În anul următor, au apărut împreună în public și s-au menționat reciproc pe rețelele sociale.

Relația a generat controverse majore de la bun început. Slater era căsătorit și avea un copil cu Lily Jay. Fosta soție a publicat ulterior un eseu despre această perioadă. Ea a descris primele zile ale despărțirii drept cele mai dificile din viața sa.

Ariana a fost etichetată pe internet drept „distrugătoare de căsnicii”. A ajuns să-și apere relația atât online, cât și în interviuri.

De ce s-au despărțit și cum reacționează fanii

Potrivit sursei citate de People, separarea a fost calmă și bine gândită.

„Au dedicat mult timp și au analizat cu atenție situația.” Apoi au decis să meargă pe drumuri separate. Sursa adaugă că cei doi au rămas în relații bune.

Ariana Grande ar fi într-o stare bună după despărțire.

Se concentrează pe turneul „Eternal Sunshine”, aflat în desfășurare. Lansează și un nou album, Petal, anunțat pentru sfârșitul lunii iunie. Vestea despărțirii a declanșat totuși reacții puternice pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au reamintit contextul controversat în care a început relația.