Prima pagină » Știri externe » Explozie lângă Moscova. Un oficial militar rus de rang înalt ar fi fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană

Explozie lângă Moscova. Un oficial militar rus de rang înalt ar fi fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană

Un oficial militar rus de rang înalt, responsabil de aprovizionarea cu muniții grele a armatei, a fost ucis într-o explozie produsă într-o mașină în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse, citată de The Guardian.
Operațiunea „Jupiter 5”: peste 400 de percheziții în toată țara. Anchetatorii investighează fraude de peste 100 de milioane de lei
Operațiunea „Jupiter 5”: peste 400 de percheziții în toată țara. Anchetatorii investighează fraude de peste 100 de milioane de lei
Trafic blocat pe DN 1 în Bihor după un accident grav: un mort și patru răniți
Trafic blocat pe DN 1 în Bihor după un accident grav: un mort și patru răniți
Hunor Kelemen, despre parlamentarii neafiliați: „Dacă mergi cu ei în pădure, îți asumi un risc uriaș”
Hunor Kelemen, despre parlamentarii neafiliați: „Dacă mergi cu ei în pădure, îți asumi un risc uriaș”
„Nu e lozul câștigător ca Tomac să meargă la partide și să le spună ce vor să audă”. Kelemen Hunor, despre negocierile viitorului guvern
„Nu e lozul câștigător ca Tomac să meargă la partide și să le spună ce vor să audă”. Kelemen Hunor, despre negocierile viitorului guvern
Kelemen Hunor: „Poate să fie și un guvern monocolor, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”
Kelemen Hunor: „Poate să fie și un guvern monocolor, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”
Victor Dan Stephanovici
10 iun. 2026, 07:09, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, explozia s-a produs în orașul Balașiha, din regiunea Moscovei. Victima a fost identificată drept Damir Davîdov, șeful direcției pentru rachete și artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării, scrie The Guardian.

Autoritățile ruse au descoperit ulterior o a doua mașină-capcană în sud-vestul Moscovei, care a fost detonată controlat de forțele de securitate. Atentatul se înscrie într-o serie de operațiuni care au vizat în ultimii ani oficiali implicați în efortul de război al Rusiei. În mai multe cazuri anterioare, serviciile ucrainene și-au asumat responsabilitatea sau au fost acuzate de Moscova că se află în spatele acestor acțiuni.

Atentat cu mașină – capcană la Moscova. Sursa foto: X

Atacurile ucrainene provoacă probleme cu combustibilul

În paralel, autoritățile ruse se confruntă cu dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu combustibil în regiunile din sudul țării și în Crimeea ocupată. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că populația a început să cumpere carburant în exces, după ce mai multe atacuri ucrainene au afectat infrastructura energetică.

Un incendiu izbucnit la un depozit petrolier din Ust-Labinsk, în urma unui atac cu drone produs în weekend, a fost stins abia marți, după mai multe zile de intervenții. În regiunea Rostov, aflată la granița cu Ucraina, o dronă a provocat un nou incendiu la un rezervor de combustibil. Totodată, în regiunea Daghestan, o explozie la o conductă de gaze a declanșat un incendiu puternic într-o stație de distribuție. Alte atacuri cu drone au fost raportate în regiunea Samara, unde se află una dintre rafinăriile operate de compania petrolieră de stat Rosneft.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu echivalentul a 100 de lei!
GSP.ro
Toni Neacșu explică impasul lui Nicușor Dan în cazul desemnării unui nou premier
Gandul
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
Libertatea
S-a aflat cu ce probleme de sănătate se confrunta medicul rezident mort la Spitalul Floreasca! Suferea enorm
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia