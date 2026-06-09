Ce răspunde Zelenski la întrebarea „de ce dronele Ucrainei ajung în statele baltice”

Zelenski a explicat că rușii pot schimba traiectoriile dronelor și că Rusia face acest lucru în mod deliberat pentru a diviza aceste societăți .

Un jurnalist finlandez l-a întrebat pe Zelenski despre dronele ucrainene care au aterizat în țările vecine ale Rusiei și ce ar putea face Ucraina pentru a minimiza potențialele daune.

„Rusia ne atacă și vedem că numărul de rachete și drone este foarte mare în fiecare zi. Vom răspunde la asta”, a spus Zelenski.

„Dacă Ucraina va avea cel puțin același număr de drone cărora să le reziste, rușii vor simți acest război ca acasă. Rusia ne distruge apărarea aeriană și orașele, dar în același timp sunt capabili să schimbe traiectoria de zbor a dronelor. Și noi facem la fel. Dacă atacă, de exemplu, o grădiniță sau o școală, încercăm să schimbăm traiectoria de zbor a dronei, pentru că ne temem pentru copiii noștri. Deci este întotdeauna legat de obiective militare. Ceea ce fac ei – schimbă traiectoria, nu pot face asta pe scară largă, dar schimbă traiectoria de zbor a dronei pentru a ne diviza, pentru a pune presiune asupra Europei, Finlandei, prietenilor noștri din statele baltice. Apoi susțin că Ucraina atacă. Asta au vrut să facă de la bun început. Să reducă sprijinul european pentru Ucraina”, a explicat Zelenski.

Un jurnalist norvegian l-a întrebat pe Zelenski care sunt așteptările sale în legătură cu scrisoarea deschisă pe care i-a scris-o lui Putin săptămâna trecută. „Cred că am primit răspunsul de care aveam nevoie”, a spus el.