De ce i-a cerut Zelenski oligarhului Abramovici să testeze disponibilitatea lui Putin pentru negocieri

Președintele ucrainean a confirmat informațiile apărute în presa britanică potrivit cărora s-a întâlnit, la sfârșitul lunii mai, la Kiev, cu fostul proprietar al clubului Chelsea. Magnatul rus s-a oferit atunci să transmită Kremlinului informații despre perspectivele de pace, scrie France 24.

Zelenski a spus că Abramovici a venit cu mesajul că rușii „vor să înțeleagă ce suntem pregătiți să facem”. În schimb, el a fost însărcinat să-i transmită lui Putin că Zelenski este deschis unei întâlniri față în față „în orice moment”.

De ce este Abramovici acceptat de ambele tabere

Putin a spus vineri forumul economic de la Sankt Petersburg că s-a întâlnit cu „unul dintre reprezentanții cercurilor noastre de afaceri” și cu „acest, să-i spunem, coleg” după călătoria acestuia la Kiev și i-a transmis că nu vede niciun rost într-o întâlnire cu Zelenski.

Abramovici, care locuiește acum în Turcia și țările din Golf din cauza sancțiunilor impuse de Marea Britanie și UE pentru apropierea sa de Kremlin, a refuzat să comenteze întâlnirea de la Kiev.

Abramovici este un produs al capitalismului haotic din epoca Boris Elțîn, ceea ce îl face, la prima vedere, o alegere surprinzătoare ca intermediar. Putin și-a construit inițial popularitatea tocmai prin imaginea unei rupturi față de oligarhii extrem de bogați care făceau parte din cercul de putere al lui Elțîn.

Totuși, miliardarul rus are deja o istorie de mediator informal de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Abramovici a fost prezent la primele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, desfășurate în Turcia la sfârșitul lunii martie 2022. Mai târziu, în același an, el a contribuit la negocierea acordului care a permis Ucrainei să continue exporturile de cereale.

De atunci, Abramovici a continuat să joace un rol în culise, intervenind de mai multe ori pentru facilitarea schimburilor de prizonieri. Potrivit CNN, el ar fi încercat chiar să obțină eliberarea opozantului rus Alexei Navalnîi în 2024, în schimbul repatrierii mai multor prizonieri ruși.

Un oligarh loial Kremlinului, dar util Kievului

De-a lungul timpului, oligarhul rus a reușit să fie acceptat de ambele tabere, „echilibrând cu succes legăturile sale istorice cu Kremlinul cu încrederea pe care pare să o inspire autorităților ucrainene”, spune Elisabeth Schimpfössl, expertă în elitele ruse și profesoară la Universitatea Aston.

„Nu a făcut niciodată nimic care să-l facă să pară neloial în ochii Kremlinului”, explică Schimpfössl. Ea amintește că Abramovici este unul dintre puținii oligarhi care au acceptat să conducă o regiune, îndepărtata Ciukotka din Extremul Orient rus, la cererea lui Putin. De asemenea, Abramovici a evitat să critice guvernul de la Moscova, inclusiv după începutul războiului din Ucraina.

Această loialitate față de Kremlin nu pare să-l fi deranjat pe Zelenski. Dimpotrivă, liderul ucrainean „i-a cerut fostului președinte american Joe Biden să nu-l includă pe Abramovici pe lista sancțiunilor SUA, deși acesta se afla deja pe lista europeană, tocmai datorită rolului de mediator pe care l-ar putea juca”, adaugă Schimpfössl.

Dintre oligarhii ruși, Abramovici a devenit unul dintre cei mai acceptabili pentru Kiev, inclusiv datorită imaginii sale occidentalizate.

Influența oligarhului la Moscova rămâne limitată

Faptul că Abramovici este acceptat de ambele părți nu înseamnă însă că va reuși acolo unde alți mediatori au eșuat.

Putin a spus clar că nu vede „niciun rost” într-o întâlnire față în față cu Zelenski, respingând oferta președintelui ucrainean de a purta discuții directe. Acesta era, de fapt, mesajul pe care Abramovici trebuia să-l transmită liderului de la Kremlin.

Influența reală a oligarhului la Moscova rămâne foarte limitată, spune Jenny Mathers, specialistă în studii de securitate rusă la Universitatea Aberystwyth din Țara Galilor.

„Poate că îi este mai ușor decât altora să fie ascultat, iar acest lucru este deja important. Dar capacitatea oricărui oligarh de a-i schimba opinia lui Putin în privința războiului este probabil foarte mică”, explică ea. Mathers notează că Zelenski este, cel mai probabil, conștient de aceste limite.

Pentru liderul ucrainean, folosirea „cărții Abramovici” ar putea ține mai mult de comunicare publică decât de speranța reală a unui progres rapid în negocierile de pace, adaugă Mathers.

„Este o modalitate de a arăta lumii și publicului rus că Zelenski face toate eforturile pentru a pune capăt războiului”, inclusiv prin plasarea „speranțelor” de pace în mâinile unui oligarh rus, explică ea.