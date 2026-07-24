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„Imposibil de stins”: Incendiul din regiunea Madridului este „la apogeu” și continuă să facă ravagii

Incendiul de vegetație din Spania a devastat deja 6.000 de hectare în regiunea Madridului. Flăcările sunt „la apogeu” și „imposibil de stins”. Pedro Sanchez va vizita sâmbătă centrul de coordonare a situațiilor de urgență pentru incendiul major.
„Imposibil de stins”: Incendiul din regiunea Madridului este „la apogeu” și continuă să facă ravagii
Ioana Târziu
24 iul. 2026, 21:29, Știri externe
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Incendiul din regiunea Madridului  este „la apogeu”, a declarat prefectul Carlos Novillo vineri seară, potrivit AFP.

Incendiul „este imposibil de stins”

 „În prezent, este clar că incendiul este la apogeu; este imposibil de stins”, a declarat el.

De asemenea, a adăugat că incendiul, care a izbucnit în provincia Ávila, se deplasează mai „spre nord decât se anticipa”. Acest lucru stârnește speranțe că nu se va alătura incendiului care face ravagii în regiunea vecină Madrid.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez  se va deplasa sâmbătă la centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență pentru incendiul major. Acesta a devastat deja 6.000 de hectare în regiunea Madrid.

Șeful guvernului spaniol va fi însoțit de ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, în municipalitatea Cenicientos. De asemenea, va participa la o reuniune de urgență, potrivit sursei.

Spania a declarat stare de urgență națională

Cu o zi în urmă, Spania a declarat o stare de urgență națională în urma incendiilor de vegetație. Flăcările au forțat peste 10.000 de oameni să se evacueze, în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările.

Peste 270 de membri ai personalului de urgență și 40 de unități terestre au fost mobilizați în zonele afectate, alături de mai multe contingente ale Unității Militare de Urgență.

Peste 100.000 de hectare devastate de flăcări

Până în prezent, în acest an, în Spania au ars peste 100.000 de hectare. Acest lucru corespunde aproximativ suprafeței medii anuale arse în țară în ultimul deceniu.

Treisprezece persoane și-au pierdut viața. Astfel, 2026 este unul dintre cele mai mortale sezoane de incendii forestiere din ultimele decenii.

Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai severe. Oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice.

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