Spania declară stare de urgență, după ce incendiile de pădure au dus la evacuarea a 10.000 de oameni

Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters.

Guvernul regional al Madridului, care a solicitat asistență, a descris situația ca fiind una „de gravitate extremă”. Potrivit autorităților regionale, incendiile active din Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias și Almorox, din regiunea vecină Castilia-La Mancha, ar putea depăși capacitatea actuală de stingere. De asemenea, a avertizat că incendiul din Burgohondo, Avila, ar putea ajunge în regiunea Madridului în următoarele ore, din cauza condițiilor meteorologice.

Potrivit guvernului regional, peste 10.000 de oameni au fost evacuați din Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa și Aldea del Fresno.

🚨🇪🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Additional terrifying video

out of Tiemblo Avila Spain I don’t ever remember having this many forest fires burning around the world🌎🔥 pic.twitter.com/7LCGlM0sgu — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 23, 2026

Desfășurare de forțe în Spania

În conformitate cu legea spaniolă privind Sistemul Național de Protecție Civilă, această declarație plasează situația de urgență sub autoritatea directă a ministrului de interne, care este responsabil de coordonarea intervenției. Autoritățile au declarat că este prima declarație de acest gen legată de un incendiu forestier.

Peste 270 de membri ai personalului de urgență și 40 de unități terestre au fost mobilizați în zonele afectate, alături de mai multe contingente ale Unității Militare de Urgență.

Până în prezent, în acest an, în Spania au ars peste 100.000 de hectare, ceea ce corespunde aproximativ suprafeței medii anuale arse în țară în ultimul deceniu. Treisprezece persoane și-au pierdut viața, ceea ce face din 2026 unul dintre cele mai mortale sezoane de incendii forestiere din ultimele decenii.

Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai severe, pe care oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice.

Experții afirmă că vegetația abundentă, dezvoltată în urma precipitațiilor de primăvară neobișnuit de abundente, s-a uscat sub căldura extremă a verii, creând combustibil pentru incendii care se răspândesc rapid.