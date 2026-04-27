Barack Obama condamnă incidentul armat de la Cina Corespondenţilor: Respingem ideea că violența ar avea vreun loc în democrația noastră

Fostul președinte SUA, Barack Obama, a condamnat luni incidentul armat de la Cina Corespondenților, care a avut loc în weekend la Casa Albă. La eveniment participa și Donald Trump.

„Deși nu cunoaștem încă detaliile privind motivele care au stat la baza atacului armat de aseară de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, este de datoria noastră, a tuturor, să respingem ideea că violența ar avea vreun loc în democrația noastră”, a scris Barack Obama pe X.

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night’s shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

Duminică, președintele american Donald Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, după ce s-au auzit mai multe focuri de armă.

La scurt timp după ce a fost evacuat din încăpere, Trump a spus că suspectul a deschis focul „de la 50 de metri distanță”.

Ulterior, într-un interviu pentru CBS News, Trump a spus că agenții de securitate l-au înconjurat rapid și au încercat să îl evacueze. În primele momente, el le-a cerut să aștepte pentru a înțelege natura incidentului.

Un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite a fost împușcat în echipamentul de protecție în timpul intervenției și a fost transportat la spital.

Duminică, Todd Blanche, procurorul general interimat, a anunțat faptul că suspectul incidentului de la Cina Corespondenților de la Casa Albă ar fi avut ca țintă membri ai administrației președintelui Trump.