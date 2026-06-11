O statuie a Zeiței Artemis a fost descoperită în Bulgaria

Arheologii care lucrează în orașul antic Heraclea Sintica , lângă Petrich, au descoperit un nou fragment care ar putea aparține unei statui de marmură mai mari , primele indicii sugerând că ar putea reprezenta-o pe zeița Artemis. Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor în curs, conduse de profesorul Ludmil Vagalinski de la Institutul Național de Arheologie cu Muzeu al Academiei Bulgare de Științe, conform publicațiilor Archaeologia Bulgarica și BGNES, anunță presa bulgară.

Structura nou descoperită constă în treptele unei figuri de marmură așezate pe o bază, situată în fața templului antic al lui Heracle. În ciuda poziției sale, cercetătorii spun că este puțin probabil să fie legată de eroul grec. Evaluările inițiale indică în schimb o zeitate feminină, Artemis fiind considerată principala ipoteză.

Profesorul Vagalinski a descris momentul descoperirii cu entuziasm, spunând: „Heraclea a erupt din nou!”, în timp ce documenta procesul de excavare la fața locului. Expresia reflectă modelul repetat al descoperirilor semnificative care ies la iveală din această locație.

Unul dintre argumentele cheie care susțin ipoteza lui Artemis este prezența detaliilor de încălțăminte care seamănă cu cele asociate în mod obișnuit cu reprezentările zeiței, în special sandalele de vânătoare. Cercetătorii observă, de asemenea, că Artemis a avut o prezență cultică puternică în regiunea Struma Mijlocie în timpul antichității, ceea ce întărește posibilitatea unei astfel de atribuiri.

Pe baza proporțiilor conservate ale fragmentului, arheologii estimează că statuia era probabil în mărime naturală. Există, de asemenea, speculații că un cap de marmură descoperit anterior în zonă, cu câțiva ani mai devreme, ar putea aparține aceleiași sculpturi, deși acest lucru rămâne neconfirmat și face obiectul unor analize suplimentare.

Echipa subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare înainte de a putea fi făcută o identificare definitivă. Deocamdată, descoperirea este tratată ca o ipoteză de lucru, mai degrabă decât ca o atribuire confirmată.

Săpăturile efectuate la fața locului au scos la iveală recent și alte structuri semnificative. Cu doar o săptămână mai devreme, arheologii au descoperit și au început explorarea unei fântâni în orașul antic. Descoperirea a surprins echipa datorită adâncimii sale, care a depășit așteptările inițiale.

După cum a remarcat un membru al echipei de excavare: „Nu ne așteptam să fie atât de adânc – continuă în jos și după al patrulea metru”. Observația reflectă provocările continue în cartografierea și documentarea infrastructurii subterane a așezării.

Lucrările la Heraclea Sintica continuă pe tot parcursul sezonului estival, cercetătorii subliniind importanța tot mai mare a sitului pentru înțelegerea vieții antice de-a lungul Văii Struma. Fiecare nouă descoperire adaugă detalii suplimentare profilului istoric al unuia dintre centrele arheologice cheie ale regiunii, care continuă să ofere descoperiri neașteptate.

Heraclea Sintica este un oraș antic de o importanță arheologică majoră, situat în sud-vestul Bulgariei, în apropierea satului Rupite și la poalele mântului vulcanic Kozhuh. Orașul a fost fondat în secolul al IV-lea î.Hr. de către Filip al II-lea al Macedoniei și a servit ca un centru urban înfloritor timp de secole, fiind menționat adesea în scrierile istoricilor antici precum Titus Livius și Strabon.

Situl se află în municipiul Petrici, aproape de granița Bulgariei cu Grecia, pe malul râului Struma.

Distanța rutieră dintre București (România) și situl arheologic Heraclea Sintica este de aproximativ 563 kilometri. O călătorie cu mașina pe această rută durează în jur de 7 ore și 40 de minute, în funcție de traficul din vămi.