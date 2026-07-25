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Un os găsit de o fetiță a dus la descoperirea unuia dintre cele mai mari morminte comune din Europa

În Braunau am Inn, din Austria Superioară, locul de naștere al lui Adolf Hitler, arheologii au descoperit în ultimele luni rămășițele a cel puțin 120 de persoane. Experții descriu această descoperire drept una dintre cele mai importante descoperiri de gropi comune din ultimele decenii.
Un os găsit de o fetiță a dus la descoperirea unuia dintre cele mai mari morminte comune din Europa
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 iul. 2026, 12:14, Life-Inedit
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Situl se află în cartierul Ranshofen. După ce o fetiță a găsit un os în luna martie, mama ei a anunțat poliția. Examinările inițiale au confirmat rapid că rămășițele erau umane. A fost implicat Oficiul Federal pentru Monumente din Austria și s-a demarat o săpătură arheologică.

Nouă morminte comune descoperite

Ceea ce la început părea o descoperire izolată s-a transformat rapid într-o senzație. Arheologii au descoperit inițial șase morminte comune, iar ulterior nouă în total, potrivit Euronews. Scheletele zăceau fără nicio ordine aparentă pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Experții consideră că, aparent, morții au fost aruncați în grabă în gropi.

Michaela Binder, coordonatoarea proiectului, a descris descoperirea pentru ziarul „Kronen Zeitung” ca fiind „unică în întreaga Europă Centrală”. Heinz Gruber, de la Oficiul Federal pentru Monumente din Austria, a declarat, de asemenea, pentru ziarul „Oberösterreichische Nachrichten” că este vorba de o excepție absolută.

El a afirmat că, în cei peste 20 de ani de experiență profesională, nu a mai văzut niciodată o descoperire comparabilă.

Cine erau cei decedați?

Conform constatărilor actuale, rămășițele aparțin în principal unor tineri cu vârste cuprinse între aproximativ 15 și 25 de ani. Modul în care au murit rămâne încă neclar. Cercetătorii nu au găsit până în prezent dovezi ale unor răni prin împușcare. Într-un singur caz, însă, au stabilit că o parte a piciorului fusese amputată cu puțin timp înainte de moarte – un posibil indiciu al unui tratament medical în condițiile vremii.

Examinările antropologice inițiale, precum și poziția mormintelor, sugerează că bărbații au murit în timpul așa-numitelor Războaie Franceze, între 1792 și 1815.

O posibilitate este ca aceștia să fi murit într-un spital militar sau într-o tabără de campanie și să fi fost ulterior îngropați împreună. Se așteaptă ca analizele ulterioare, inclusiv studiile de ADN și izotopice, să ofere informații despre originea lor, dieta și posibilele cauze ale decesului.

O descoperire de importanță istorică

Arheologii consideră că acesta ar putea fi unul dintre cele mai mari morminte comune din perioada Războaielor Napoleoniene cunoscute până în prezent în Europa Centrală. Astfel de descoperiri sunt extrem de rare și oferă informații valoroase despre condițiile de viață și de moarte ale tinerilor soldați de la începutul secolului al XIX-lea.

Potrivit experților, descoperirea nu are nicio legătură cu național-socialismul. Cei decedați au fost îngropați cu zeci de ani înainte de nașterea lui Adolf Hitler.

Cu toate acestea, descoperirea atrage atenția datorită locației sale: Braunau am Inn este cunoscut la nivel internațional ca locul de naștere al lui Hitler. Tocmai acolo, în fosta casă natală a dictatorului, se află acum o secție de poliție.

Cercetările arheologice la fața locului continuă. Experții nu exclud posibilitatea ca în următoarele săptămâni să fie descoperite și alte morminte.

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