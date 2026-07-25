Descoperire spectaculoasă la Pompei: un tavan cu fresce inspirate din mitologia greacă a fost reconstituit

Bolta curbată a fost prezentată la finalul unui atelier internațional dedicat noilor descoperiri și lucrărilor de restaurare desfășurate în situl arheologic Pompei. Orașul este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Italia.

Parcul Arheologic Pompei a anunțat vineri că a folosit o metodă inovatoare pentru reconstruirea tavanului, despre care se crede că provenea dintr-o sală de banchet aflată la etajul unei locuințe care avea alături o brutărie.

Specialiștii au realizat o structură de susținere curbată, pe care au montat fragmentele astfel încât să reproducă forma originală a bolții, potrivit AP.

Pe măsură ce sunt descoperite și restaurate noi fragmente de frescă, acestea pot fi integrate în compoziție, se arată într-un comunicat al parcului arheologic.

Arheologii au stabilit că tema principală a lucrării îl reprezintă pe Dionysos și Ariadna, a căror uniune este unul dintre cele mai cunoscute mituri ale Greciei antice.