Modul în care scrii cifra 2 dezvăluie aceste trăsături ale personalității tale

Academia Regală Spaniolă definește conceptul grafologiei ca știința care studiază particularitățile scrisului unei persoane, cu scopul de a o identifica sau de a încerca să-i descopere trăsăturile psihologice, potrivit publicației spaniole OkDiario.

Grafologia poate descrie caracteristicile unei persoane pe baza scrisului său. Modul în care scrii spune multe despre tine, iar acest lucru este valabil și în ceea ce privește numerele. Experții în domeniu se concentrează de mulți ani asupra caracteristicilor persoanelor în funcție de modul în care scriu cifra 2.

Cifra 2 poate fi scrisă de mână în multe feluri. Aceasta poate fi scrisă întreagă sub forma unei curbe, cu baza curbată sau cu baza dreaptă ori cu partea inferioară împletită.

Psihologii experți în grafologie sunt capabili să discearnă trăsăturile unei persoane în funcție de modul în care aceasta își orientează creionul sau stiloul pentru a scrie această cifră. De acest lucru se ocupă o știință atât de cuprinzătoare precum grafologia.

Ce spune modul în care scrii despre cine ești?

De exemplu, experții în domeniu explică faptul că, dacă o persoană scrie cifra 2 cu o linie dreaptă în partea de jos, aceasta indică faptul că ești o persoană perfecționistă. De asemenea, acestea sunt de obicei persoane care apreciază pacea, liniștea și, în ochii celorlalți, pot părea elegante și puternice.

Pe de altă parte, cei care scriu acest număr cu o bază curbată sau împletită ar fi persoane caracterizate prin creativitate și o mare capacitate de a genera idei unice. Cei care scriu cifra 2 în acest fel ar fi, de asemenea, persoane independente, non-conformiste, care explorează constant lucruri noi, dar și care sunt dornice să învețe lucruri noi.

Emma Iglesias, grafologă și expertă judiciară în Grafologie din Spania, vorbește, într-un videoclip publicat pe TikTok despre aceste două tipuri de scriere.

Cifra 2, scrisă cu o bază curbată

Potrivit grafologei, aceasta a precizat că persoanele care scriu cifra 2 cu o bază curbată sunt persoane amiabile.

„De obicei, sunt persoane foarte amabile, dar cu o tendință spre pasivitate și lipsă de motivație în căutarea oportunităților de muncă”, precizează grafologa.

Ea a precizat că soluția constă în „încurajarea inițiativei și căutării active a oportunităților”. Adică, practic, persoanele care se știu cu aceste trăsături pot lua mai multă inițiativă în viața lor și să caute activ oportunitățile pe care și le-ar dori.

Într-un videoclip separat, experta în grafologie a precizat că acest tip de persoane sunt pline de compasiune și îi inspiră pe cei din jur să devină mai buni.

Potrivit expertei în grafologie, persoanele care scriu cifra 2 cu baza curbată nu au orientare spre afaceri sau vânzări, ci mai degrabă creative.

„De obicei, sunt persoane care nu au o orientare către domeniul afacerilor sau al vânzărilor. Au mari deficiențe în ceea ce privește calculul”, precizat ea.