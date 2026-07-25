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Peste 59 de milioane de țigarete și 9,5 tone de tutun, descoperite în prima jumătate a anului. Sancțiuni de peste 6 milioane de lei

În prima jumătate a acestui an, au fost descoperite peste 59 de milioane de țigarete și 9,5 tone de tutun de către Poliția Română. Au fost aplicate peste 700 de sancțiuni, iar valoarea totală depășește 6 milioane de lei.
Peste 59 de milioane de țigarete și 9,5 tone de tutun, descoperite în prima jumătate a anului. Sancțiuni de peste 6 milioane de lei
Ioana Târziu
25 iul. 2026, 09:42, Social
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Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în primele 6 luni ale acestui an au fost descoperite peste 59 de milioane de țigarete și peste 9,5 tone de tutun.

Au fost aplicate 772 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.045.855 de lei.

Peste 300 de dosare penale înregistrate

„În perioada ianuarie-iunie 2026, la nivel național, au fost desfășurate 261 de acțiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun și au fost înregistrate 397 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora sunt cercetate 481 de persoane”, se arată în comunicat.

De asemenea, „în urma activităților desfășurate, au fost destructurate 5 grupuri infracționale care acționau în domeniul contrabandei cu tutun și sesizate 548 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”.

„Astfel, au fost descoperite și indisponibilizate, de către polițiști, 59.160.394 de țigarete și 9.627 de kilograme de tutun”, au mai transmis autoritățile.

Grup infracțional descoperit în județul Timiș

IGPR a oferit ca exemplu „3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete, în modalitățile producere, colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare, folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj”.

Acestea aveau natura „să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare”.

Ce au găsit polițiștii

În urma perchezițiilor, „au fost ridicate peste 11,2 milioane de țigarete, peste 7,3 tone de tutun vrac, o linie de producție a țigaretelor, o linie de ambalare a țigaretelor, utilaje de manipulare a mărfurilor, utilizate în procesul de producție a țigaretelor, o semiremorcă și două cap tractor utilizate la transportul țigaretelor, precum și cantități însemnate de alți precursori fizici și componente pentru fabricarea țigărilor”.

În luna aprilie, polițiștii au descoperit un autocamion, condus de un bărbat de 36 de ani, din Timișoara. Acesta ar fi plecat din municipiul Arad. În remorcă au fost descoperite 7.800.000 de țigarete, de diferite mărci. Acestea erau susceptibile a proveni din contrabandă, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Valoarea estimativă a țigaretelor „este de aproximativ 5.500.000 de lei”, iar „autocamionul a fost indisponibilizat”.

De asemenea, „bărbatul a fost arestat preventiv și trimis în judecată”, potrivit IGPR.

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