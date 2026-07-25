Cum faci ca busuiocul din supermarket să reziste săptămâni întregi. Trucul care îi oferă o nouă șansă

Cei care credeau că au greșit cu ceva când au cumpărat un ghiveci cu busuioc din supermarket care părea luxuriant și generos, iar în două săptămâni s-a uscat, s-au înșelat.

În realitate, planta era sortită eșecului încă înainte de a ajunge în locuință, susțin specialiștii consultați de The Guardian.

Aceștia spun că ghivecele care par pline și stufoase nu conțin, de fapt, o singură plantă. Sunt zeci de răsaduri de busuioc înghesuite într-un singur recipient pentru a părea stufoase pe raft.

Pentru că sunt atât de aglomerate, ele concurează pentru lumină, apă și spațiu pentru rădăcini, epuizându-se în câteva zile. Soluția, spun specialiștii britanici, este să împarți planta în tufe mai mici și separate și să oferi fiecăreia spațiu suficient pentru a crește cu adevărat.

Se scoate busuiocul din ghiveci și se desparte „bulgărele” de rădăcini în trei sau patru grupuri mai mici, păstrând cât mai multe rădăcini intacte.

Fiecare este apoi plantat într-un ghiveci propriu cu compost proaspăt, iar noile plante sunt udate și așezate într-un loc luminos și cald.

Potrivit sursei citate, într-un experiment în care un ghiveci a fost împărțit în patru, trei dintre grupuri au supraviețuit și au dat lăstari noi, iar unul s-a ofilit.