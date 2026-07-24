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Șapte obiceiuri ce te pot ajuta să trăiești mai mult. Ce recomandă experții

Longevitatea nu trebuie să se simtă ca rezolvarea unui puzzle complicat. De fapt, unele dintre cele mai eficiente modalități de a susține o viață mai lungă sunt obiceiuri pe care le poți face în fiecare zi. Recomandările experților.
Șapte obiceiuri ce te pot ajuta să trăiești mai mult. Ce recomandă experții
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
24 iul. 2026, 16:12, Life-Inedit
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Unele dintre cele mai eficiente modalități de a susține o viață mai lungă sunt obiceiuri pe care le poți face în fiecare zi, potrivit AOL.

Făcând mici schimbări în dietă și stilul de viață, poți construi o rutină care te ajută să trăiești mai mult. De asemenea, te ajută și să te simți mai bine.

Exerciții fizice în mod regulat

Dacă vrei să adaugi ani la viața ta, poate cel mai important lucru pe care îl poți face este să transformi exercițiile fizice și mișcarea într-un obicei zilnic.

Un studiu mai vechi a constatat că exercițiile fizice regulate adaugă minimum 2-4 ani la viață. Este posibil chiar să adauge mai mult. Între timp, alte cercetări au descoperit că doar 15 minute de exerciții fizice zilnic pot crește durata de viață cu trei ani, potrivit sursei.

Urmați o dietă nutritivă

Consumul de alimente nutritive nu numai că îmbunătățește sănătatea generală, dar poate avea un impact și asupra longevității.

O echipă de cercetători a studiat peste 5.200 de adulți din sudul Italiei timp de 13 ani, pentru a determina dacă urmarea dietei mediteraneene le-a îmbunătățit longevitatea. Ceea ce au descoperit este că cei care au urmat în mod constant dieta au avut o durată medie de viață de 90 de ani.

Somn constant și de calitate

Prioritizarea somnului și asigurarea unui odihnă de calitate te pot ajuta, de asemenea, să trăiești mai mult.

Un studiu a constatat că, atunci când oamenii mențineau un somn de calitate, speranța lor de viață creștea cu aproximativ cinci ani pentru bărbați. De asemenea, a crescut cu aproape trei ani pentru femei. S-a mai constatat că somnul insuficient a contribuit la aproximativ 8% din decesele din orice cauză.

Chiar și adăugarea a 25 de minute suplimentare de somn pe noapte ar putea prelungi viața cu un an, mai arată sursa citată.

Rămâi conectat social

Unele cercetări sugerează că lipsa conexiunilor sociale crește riscul de deces cu cel puțin 50%. Petrecerea timpului cu alte persoane poate reduce stresul. De asemenea, poate îmbunătăți starea de spirit și poate ajuta la o viață mai lungă.

Un studiu efectuat pe peste 28.000 de persoane de peste 80 de ani, pe parcursul a cinci ani, a constatat că cei care au socializat în mod constant au trăit mai mult decât cei care nu au făcut-o.

Antrenează-ți creierul

A-ți antrena creierul și a rămâne ager este la fel de important ca a-ți mișca corpul.

De fapt, provocarea regulată prin rezolvarea de puzzle-uri, învățarea de noi abilități sau chiar citirea te ajută să-ți menții memoria intactă. De asemenea, reduce riscul de afecțiuni neurodegenerative legate de vârstă, cum ar fi demența, conform sursei.

Gestionați stresul zilnic

Un studiu finlandez a descoperit că stresul poate reduce durata de viață a unei persoane cu aproape trei ani. Acest număr se bazează pe mai mulți factori. Aceștia includ nivelurile de stres, modul în care corpul răspunde la stres și alte comportamente legate de sănătate.

Menținerea unei greutăți sănătoase

Menținerea unei greutăți sănătoase, precum și abținerea din fumat, limitarea consumului de alcool, consumul de alimente nutritive și exercițiile fizice regulate, ar putea prelungi speranța de viață a unei femei la vârsta de 50 de ani cu 14 ani. Poate prelungi speranța de viață a unui bărbat cu 12 ani, potrivit aceleiași surse.

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