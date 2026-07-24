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Cum poți transforma un pepene prea copt într-un aliat pentru grădină

Un pepene verde prea copt nu trebuie aruncat neapărat la gunoi, deoarece poate fi valorificat în grădină, fie prin compostare, fie pentru a atrage insectele polenizatoare, potrivit recomandărilor specialiștilor în grădinărit.
Cum poți transforma un pepene prea copt într-un aliat pentru grădină
Sursa foto: Mediafax Foto/ Remus Badea
Oana Antipa
24 iul. 2026, 22:50, Life-Inedit
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Experții citați de Gardening Know How atrag atenția că, deși fructul nu reprezintă un îngrășământ în sine, acesta poate deveni o sursă valoroasă de materie organică după descompunere, contribuind la îmbunătățirea structurii solului și la reținerea umidității.

Compostarea, cea mai eficientă soluție

Specialiștii recomandă ca pepenele să fie tăiat în bucăți mici înainte de a fi introdus în compost, inclusiv coaja, care se descompune mai lent. În același timp, acesta trebuie combinat cu materiale uscate, precum frunze sau carton mărunțit, pentru a evita fermentarea excesivă și apariția mirosurilor neplăcute.

O altă metodă este îngroparea resturilor de pepene într-un șanț cu o adâncime de aproximativ 30 de centimetri. După acoperirea cu un strat suficient de pământ, microorganismele și râmele transformă treptat materia organică în humus. Specialiștii recomandă însă ca terenul să nu fie plantat imediat, deoarece procesul de descompunere consumă temporar azotul din sol.

Poate atrage fluturii în grădină

Câteva felii de pepene prea copt pot servi și ca sursă de hrană pentru fluturi și alte insecte polenizatoare, în special spre sfârșitul verii, când florile produc mai puțin nectar. Zaharurile rezultate în urma fermentării reprezintă o sursă suplimentară de energie pentru aceste insecte.

Pentru a evita atragerea viespilor sau a furnicilor în apropierea locuinței, recipientul cu fruct trebuie amplasat într-o zonă retrasă a grădinii și curățat periodic, iar feliile trebuie înlocuite la fiecare două-trei zile.

Ce greșeli trebuie evitate

Specialiștii avertizează că un pepene întreg lăsat la suprafața solului nu va fertiliza plantele și poate atrage rozătoare sau alte animale. De asemenea, semințele pot germina ulterior dacă ajung într-un compost care nu atinge temperaturi suficient de ridicate pentru a le distruge.

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