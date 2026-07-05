Greșeala care îți poate distruge cultura de castraveți. Mulți grădinari o fac

Castraveții nu au nevoie de un strat separat în grădină ca să se dezvolte bine. Anumite plante îi pot ajuta să crească mai puternici și țin la distanță dăunătorii și bolile, potrivit Origo.

Alte plante, în schimb, ar trebui evitate în vecinătatea lor.

Plantele din familia cepei, precum usturoiul, ceapa roșie și prazul, sunt vecini excelenți pentru castraveți. Mirosul lor ajută la îndepărtarea unor dăunători, cum este molia făinoasă. Leguminoasele, precum fasolea și mazărea, sunt și ele o alegere bună. Aceste plante fixează azotul din aer și îl transferă în sol, iar castraveții au nevoie de multe substanțe nutritive.

Conopida, broccoli, varza capată și varza de Bruxelles se potrivesc bine lângă castraveți. Rădăcinile lor pătrund mai adânc în sol decât cele ale castraveților, așa că nu concurează pentru aceleași substanțe nutritive. Salatele sunt vecini buni datorită frunzișului lor dens. Acesta oferă umbră solului și ajută la păstrarea umidității.

Plantele aromatice și florile care pot ajuta

Pătrunjelul, fenicul, coriandru, chimenul și cimbrul pot ține la distanță anumiți dăunători prin mirosul lor. Mărarul are un efect benefic asupra dezvoltării castraveților și le poate îmbunătăți creșterea. Busuiocul poate oferi protecție împotriva făinării și poate întârzia apariția bolii.

Borago, cunoscută drept „iarba castraveților”, atrage insecte polenizatoare cu florile sale albastre. Floarea de catifea atrage viermii cilindrici și produce apoi substanțe care distrug acești dăunători. Calendula ajută și ea în combaterea viermilor și atrage insecte polenizatoare prin florile sale colorate. Plantele din genul Echinacea oferă umbră solului prin frunzișul lor dens.

Ce plante trebuie evitate lângă castraveți

Dovleacul și dovlecelul aparțin aceleiași familii ca și castraveții, fiind „susceptibile” la aceleași boli. Din acest motiv, nu este recomandat să fie plantate una lângă alta.

Roșiile, ridichile și ridichile de lună sunt, de asemenea, vecini nepotriviți pentru castraveți.