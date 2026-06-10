Greșeala pe care o fac mulți grădinari când scapă de buruieni

Trei plante des întâlnite în grădini nu pot fi aruncate la coșul obișnuit de gunoi și necesită eliminare specializată. Tufa japoneză, hogweed-il gigantul și balsamul himalayan sunt specii invazive care pot distruge ecosisteme, deteriora fundații sau provoca arsuri grave ale pielii. Ignorarea regulilor de eliminare poate atrage consecințe legale.

Tufa japoneză pare inofensivă la suprafață, dar rădăcinile sale pot pătrunde la peste doi metri adâncime. Se răspândește agresiv și poate strica fundațiile proprietăților. Poate fi recunoscută după frunzele verzi în formă de lopată și tulpina asemănătoare bambusului. Între septembrie și octombrie produce flori albe, scrie Mirror.

Este ilegal să permiți răspândirea tufei japoneze pe proprietățile vecine. Odată extrasă, planta trebuie dusă la gropi de gunoi special autorizate sau la instalații de incinerare. Nu poate fi aruncată cu gunoiul obișnuit de grădină.

Ce se întâmplă dacă atingi hogweed-ul gigant

Hogweed-ul gigantul este mai rar decât tufa japoneză, dar la fel de periculos. Florile sale albe par atractive, dar contactul cu planta poate provoca iritații severe ale pielii. Efectele pot apărea după 24 de ore și includ bășici mari care reapar la expunerea la soare.

Specialiștii avertizează că planta reprezintă un risc semnificativ pentru copii și animale de companie. Nu trebuie atinsă sau eliminată fără ajutor profesionist. Dacă o descoperi în grădină, contactează imediat un specialist în îndepărtarea plantelor invazive.

Cum recunoști balsamul himalayan și de ce e greu de eliminat

Balsamul himalayan se identifică ușor după florile roz în formă de cască. Apare frecvent de-a lungul malurilor râurilor. Florile sunt atrăgătoare pentru albine, ceea ce accelerează răspândirea. Eliminarea completă poate dura câteva sezoane de creștere.

Deși poate fi îndepărtat și fără ajutor profesionist, planta trebuie dusă la un depozit de deșeuri controlat. Nu se aruncă împreună cu gunoiul menajer obișnuit.