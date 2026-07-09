Un artist a încasat peste 1000 de dolari vânzând gunoaie de la nunta lui Taylor Swift

Mai mulți fani ai lui Taylor Swift au plătit până la 25 de dolari pentru a cumpăra gunoi colectat lângă Madison Square Garden, locul unde a avut loc nunta cântăreței, potrivit AFP.

„Gunoi 100% autentic”

Ideea a pornit de la un artist newyorkez, care vinde „gunoi 100% autentic din New York” din 2001.

Pentru nunta lui Taylor Swift, nu a ezitat și a început să strângă gunoiul.

„Atrage mulți adepți ai nunții lui Swift, care își doresc doar o mică parte, chiar și una indirectă, din nuntă”, a explicat el, potrivit sursei.

Printre deșeuri, se numără mucuri de țigară, kituri de testare a ovulației, capace de sticle, paie, tacâmuri, bandă de avertizare și chiar o cască. Fiecare obiect este prezentat ca o „sculptură” și semnat de artist.

Toate deșeurile au fost cumpărate în mai puțin de o zi

Succesul a fost imediat. În mai puțin de 24 de ore, toate cele 50 de articole de vânzare și-au găsit cumpărători. Vândute cu 25 de dolari, plus 10 dolari pentru transport, acestea i-au adus artistului 1.250 de dolari.

Pe lângă faptul că au cumpărat gunoaie, fanii s-au dus direct la locația nunții în ziua respectivă. Eu au sperat să-i vadă pe miri, însă nu au avut succes. Unii au fost încântați să primească deserturi rămase de la recepție. Prăjiturile le-au fost înmânate lor de un ofițer de poliție, mai arată sursa citată.

Nunta lui Taylor Swift, un eveniment de un interes fără precedent

Nunta lui Taylor Swift și a lui Travis Kelce a avut loc săptămâna trecută. Evenimentul a stârnit un interes fără precedent la nivel internațional, atât prin amploarea organizării, cât și prin lista extinsă de invitați din lumea divertismentului și a sportului.

Cuplul a donat 26 de milioane de dolari către 20 de organizații din Statele Unite. Printre acestea, se numără bănci de alimente, programe educaționale și spitale pentru copii. Fondurile au fost direcționate către programe de combatere a foametei, accesul la educație și îngrijirea medicală a copiilor vulnerabili.