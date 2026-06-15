Firmă din Brăila, amendată cu 75.000 de lei pentru pământ depozitat pe malul Dunării

Potrivit Gărzii de Mediu Brăila, firma ce realiza activități portuare în zona Platformei Industriale Chișcani, a lăsat în albia majoră a fluviului Dunărea, cca. 100 mc de pământ aluvionar provenit din dragarea cursului de apă, informează sursa citată, pe Facebook.

Inspectorii Gărzii de Mediu au amendat firma cu 75.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 87), alin (18) din Legea 107/1996.

„Reamintim cu această ocazie persoanelor fizice si juridice că depozitarea materialelor în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălţilor este interzisă”, informează Garda de Mediu Brăila.

Astfel, firmei îi este interzis să realizeze activități de dragare fără respectarea legislației.

De asemenea, reprezentanții firmei nu au prezentat fișele de evidență a gestiunii deșeurilor, încălcând prevederile art. 1) alin (1) din HG 856/200 pentru care a primit o amendă suplimentară, în valoare de 3000 lei.